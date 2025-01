CARGA ILEGAL

Mais de 200 kg de barbatanas de tubarões que vinham para Bahia são apreendidos

Material é avaliado em R$ 5 milhões

Uma carga ilegal de 260 kg de barbatanas de tubarão, que tinha como destino ao litoral da Bahia, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no interior do Piauí. Um homem de 35 anos, responsável por conduzir o caminhão que transportava a mercadoria, foi preso em flagrante. O valor da carga foi estimado em R$ 5 milhões.

As barbatanas de tubarão são altamente valorizadas no mercado negro internacional, podendo ser vendidas por até US$ 3 mil o quilo. Na Ásia, especialmente na China, são utilizadas para a preparação de uma iguaria considerada símbolo de status: a sopa de barbatana. Apesar da proibição da pesca direcionada de tubarões no Brasil, a atividade ilegal segue atraindo criminosos devido ao alto valor das barbatanas no comércio clandestino, especialmente no Leste Asiático.