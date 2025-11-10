Inmet emite alerta de tempestade para 25 cidades na Bahia; ventos chegam a 100 km/h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:23
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu no domingo (9) um novo alerta de tempestade para 25 cidades da Bahia. A classificação é laranja, que indica perigo, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
As áreas afetadas na Bahia são: Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Extremo Oeste Baiano. O aviso ainda se estende para Goiás e Minas Gerais. Ele termina às 10h desta segunda-feira (10).
Caculé
Caetité
Candiba
Cândido Sales
Carinhanha
Cocos
Condeúba
Cordeiros
Coribe
Correntina
Feira da Mata
Guanambi
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Licínio de Almeida
Malhada
Mortugaba
Palmas de Monte Alto
Pindaí
Piripá
Riacho de Santana
Sebastião Laranjeiras
Tremedal
Urandi
A orientação em caso de rajadas de vento é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Na última quinta-feira (6), a cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, registrou uma chuva de granizo. Moradores compartilharam fotos e vídeos que mostram pequenas pedras de gelo espalhadas por diversos pontos do município. Veja abaixo:
Chuva de granizo causou estragos em Itambé