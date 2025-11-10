PERIGO

Inmet emite alerta de tempestade para 25 cidades na Bahia; ventos chegam a 100 km/h

Há possibilidade de granizo

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:23

Inmet emite novo alerta de tempestade para 25 cidades baianas; veja lista Crédito: Captura de tela / Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu no domingo (9) um novo alerta de tempestade para 25 cidades da Bahia. A classificação é laranja, que indica perigo, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As áreas afetadas na Bahia são: Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Extremo Oeste Baiano. O aviso ainda se estende para Goiás e Minas Gerais. Ele termina às 10h desta segunda-feira (10).

Confira a lista dos municípios baianos em perigo:

Caculé

Caetité

Candiba

Cândido Sales

Carinhanha

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Guanambi

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Licínio de Almeida

Malhada

Mortugaba

Palmas de Monte Alto

Pindaí

Piripá

Riacho de Santana

Sebastião Laranjeiras

Tremedal

Urandi

A orientação em caso de rajadas de vento é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Na última quinta-feira (6), a cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, registrou uma chuva de granizo. Moradores compartilharam fotos e vídeos que mostram pequenas pedras de gelo espalhadas por diversos pontos do município. Veja abaixo: