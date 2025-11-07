Acesse sua conta
Salvador terá saltos de paraquedas na orla de Pituaçu a partir desta sexta-feira (7)

Atividade é livre para maiores de 12 anos e requer agendamento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 07:52

Saltos de paraquedas serão na orla de Pituaçu
Saltos de paraquedas serão na orla de Pituaçu Crédito: Shutterstock

Salvador abre oficialmente nesta sexta-feira (7) uma temporada de saltos de paraquedas, na orla de Pituaçu. As operações acontecerão em datas pré-estabelecidas, geralmente entre quinta-feira e domingo, no período da manhã, entre 6h e 8h.

Para participar, os interessados deverão se apresentar no terminal executivo do aeroporto, após agendamento prévio com a equipe da Skydive Bahia, responsável pelo serviço.

A atividade é acessível a praticamente todas as pessoas, com idade mínima de 12 anos (mediante autorização dos responsáveis legais). Acompanhadas por instrutores experientes durante todo o processo, pessoas sem qualquer experiência prévia em paraquedismo também podem participar. 

O começo das operações na cidade foi anunciado pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Orla Pituaçu e a Skydive Bahia, escola de paraquedismo do grupo SKC. Serão realizados saltos duplos, com vista privilegiada para o litoral soteropolitano.

Para o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, a chegada do paraquedismo profissional à capital baiana representa uma importante contribuição para o setor turístico da cidade. Ele pontua que a modalidade atrai praticantes e entusiastas de todo o Brasil e do exterior, movimentando a economia local através da hospedagem, gastronomia, transporte e demais serviços.

“Desde que soubemos do interesse e da vontade da Skydive Bahia em implantar essa nova experiência, apoiamos desde o início, em parceria com a Orla Brasil, que hoje opera este novo trecho de orla da cidade. Essa ação é mais um atrativo para Salvador”, destaca.

