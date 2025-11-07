Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morto após ser confundido com traficante na Bahia se perdeu após sair de um culto evangélico

Gilson dos Santos Damasceno, 41 anos, foi esfaqueado por dois criminosos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:20

Gilson dos Santos Damasceno
Gilson dos Santos Damasceno Crédito: Reprodução/Redes sociais

A morte de Gilson dos Santos Damasceno, de 41 anos, esfaqueado por dois criminosos em Feira de Santana, na Bahia, ocorreu após ele se perder ao sair de um culto evangélico.

A vítima, que tinha um transtorno mental, vagou pela cidade e acabou parando na Expansão do Conjunto Feira IX, no bairro Calumbi. No local, encontrou os dois criminosos por volta das 4h, quando os homens o questionaram sobre onde morava.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Depois que Gilson respondeu que era do bairro Queimadinha, foi atacado com mais de 20 golpes de faca. Segundo a polícia, o crime teria acontecido porque os investigados acreditaram que a vítima era integrante de uma facção criminosa que atua naquela região.

Os dois homens se apresentaram à Delegacia de Homicídios e confessaram o crime. Eles alegaram ter agido sob efeito de álcool. Os suspeitos permanecem presos e estão à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Homem com transtorno mental é morto a facadas após ser confundido com membro de facção na Bahia

Homem com transtorno mental é morto a facadas após ser confundido com membro de facção na Bahia

Imagem - Perseguidos: quem é o casal morto em Salvador 15 dias após mudar de endereço

Perseguidos: quem é o casal morto em Salvador 15 dias após mudar de endereço

Imagem - BDM x Ajeita: guerra do tráfico causou ataque que matou menina de 12 anos na frente de casa

BDM x Ajeita: guerra do tráfico causou ataque que matou menina de 12 anos na frente de casa

Tags:

Crime Polícia Morte Facções Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil
Imagem - Tutores realizam encontro de Golden Retrievers no Parque Shopping nesta sexta (7)

Tutores realizam encontro de Golden Retrievers no Parque Shopping nesta sexta (7)
Imagem - Falta de equipamentos e descarte inadequado de lixo: MP-BA move ação contra município por irregularidades em UBS

Falta de equipamentos e descarte inadequado de lixo: MP-BA move ação contra município por irregularidades em UBS

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas
01

Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)
04

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)