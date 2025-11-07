Homem morto após ser confundido com traficante na Bahia se perdeu após sair de um culto evangélico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:20
A morte de Gilson dos Santos Damasceno, de 41 anos, esfaqueado por dois criminosos em Feira de Santana, na Bahia, ocorreu após ele se perder ao sair de um culto evangélico.
A vítima, que tinha um transtorno mental, vagou pela cidade e acabou parando na Expansão do Conjunto Feira IX, no bairro Calumbi. No local, encontrou os dois criminosos por volta das 4h, quando os homens o questionaram sobre onde morava.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Depois que Gilson respondeu que era do bairro Queimadinha, foi atacado com mais de 20 golpes de faca. Segundo a polícia, o crime teria acontecido porque os investigados acreditaram que a vítima era integrante de uma facção criminosa que atua naquela região.
Os dois homens se apresentaram à Delegacia de Homicídios e confessaram o crime. Eles alegaram ter agido sob efeito de álcool. Os suspeitos permanecem presos e estão à disposição da Justiça.