CRIME

Homem morto após ser confundido com traficante na Bahia se perdeu após sair de um culto evangélico

Gilson dos Santos Damasceno, 41 anos, foi esfaqueado por dois criminosos

Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:20

Gilson dos Santos Damasceno Crédito: Reprodução/Redes sociais

A morte de Gilson dos Santos Damasceno, de 41 anos, esfaqueado por dois criminosos em Feira de Santana, na Bahia, ocorreu após ele se perder ao sair de um culto evangélico.



A vítima, que tinha um transtorno mental, vagou pela cidade e acabou parando na Expansão do Conjunto Feira IX, no bairro Calumbi. No local, encontrou os dois criminosos por volta das 4h, quando os homens o questionaram sobre onde morava.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Depois que Gilson respondeu que era do bairro Queimadinha, foi atacado com mais de 20 golpes de faca. Segundo a polícia, o crime teria acontecido porque os investigados acreditaram que a vítima era integrante de uma facção criminosa que atua naquela região.