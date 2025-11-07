MUNDO PET

Tutores realizam encontro de Golden Retrievers no Parque Shopping nesta sexta (7)

Iniciativa é aberta ao público

Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:32

Tutores realizam encontro de Golden Retrievers no Parque Shopping nesta sexta (7) Crédito: Reprodução / Parque Shopping Bahia

Uma explosão de fofura – com direito a muita bagunça – deve tomar conta do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, nesta sexta-feira (7). Cerca de 40 tutores de cães da raça Golden Retriever vão se reunir no local às 19h.

O encontro é gratuito, aberto ao público, e quem ainda não confirmou presença pode participar levando seu cão – de qualquer raça.

A ideia é visitar o Cão Noel do shopping, que também é um Golden, e dar mais visibilidade ao trabalho da ONG Remca, dedicada ao apoio a animais em situação de rua.

A organizadora do evento, Juliana Grimaldi, tutora do Golden Fubá, pede que os participantes levem 2 kg de ração para cães ou gatos, que serão doados à ONG.

“Neste Natal, e sempre, que possamos lembrar que o maior presente que cães e gatos podem receber não vem em embrulhos. É uma família responsável, capaz de oferecer amor, cuidado e compromisso todos os dias do ano”, afirma.