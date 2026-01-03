Acesse sua conta
Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão entre carro e caminhão na Bahia

Vítimas saíram de Brasília para visitar parentes em Santa Rita de Cássia; acidente entre carro e caminhão ocorreu entre Barreiras e Riachão das Neves.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 17:58

Membros da familia que sofreu acidente fatal nas proximidades de Barreiras Crédito: Redes Sociais

Uma viagem de férias terminou em tragédia nessa sexta (2). Cinco pessoas da mesma família morreram após o carro em que viajavam colidir frontalmente com um caminhão na BR-135, no trecho que liga os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família havia partido de Brasília (DF) e tinha como destino a cidade de Santa Rita de Cássia, onde visitaria familiares. O acidente ocorreu sob circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela perícia técnica, mas o impacto destruiu completamente o veículo de passeio.

As autoridades informaram que o carro de passeio colidiu contra um caminhão de carga que trafegava no sentido oposto. Com a força da batida, os cinco ocupantes do automóvel, identificados como: Edimar Nunes Oliveira, de 62 anos; Eliene Moreira Dias, de 47, marido e mulher; os filhos do casal, Jéssica Moreira de Oliveira, de 28 anos, e João Vitor Moreira de Oliveira, de 17; além de uma criança, que era neta do casal, cujo nome não foi divulgado. Todos morreram no local antes mesmo da chegada das equipes de socorro do SAMU.

O motorista do caminhão saiu ileso. Ele permaneceu no local para prestar esclarecimentos e foi submetido aos protocolos de rotina das autoridades de trânsito.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras para identificação e posterior liberação aos familiares. Devido à gravidade do acidente, o trânsito na BR-135 operou no sistema "pare e siga" durante o final da tarde, causando lentidão na rodovia, que é uma das principais rotas de escoamento de grãos da região.

A Polícia Civil da Bahia instaurou um inquérito para investigar se uma ultrapassagem indevida ou falha mecânica contribuiu para o desastre.

