Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto quer restringir eventos e uso de som na orla da Barra e Ondina

Proposta prevê proibição de estruturas, equipamentos sonoros e apresentações em áreas externas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06:00

Feriado de sol no Farol da Barra
 Farol da Barra Crédito: Tiago Caldas/CORREIO

A Câmara Municipal de Salvador analisa um projeto de lei que pretende limitar a realização de eventos e o uso de equipamentos sonoros na orla da Barra e de Ondina. A proposta, assinada pelo vereador Maurício Trindade (MDB), estabelece uma série de proibições envolvendo palcos, trios, caixas de som móveis e apresentações musicais em vias públicas e áreas externas de estabelecimentos comerciais.

Conforme o texto, eventos na região do Porto da Barra, Barra e Ondina não poderão utilizar carros de som, trios elétricos, mini trios ou caixas amplificadas. A restrição também alcança as ruas perpendiculares à orla e praias próximas. O projeto ainda veta a instalação de palcos, arquibancadas e estruturas semelhantes.

A medida abre exceção apenas para eventos tradicionais da cidade, como Carnaval, Pôr do Som, Furdunço, Fuzuê e Marcha para Jesus, além de autorizar três eventos adicionais por ano, caso sejam considerados prioritários ou emergenciais pelo Executivo. Manifestações como panfletagens, marchas políticas e religiosas, feiras e apresentações culturais continuam autorizadas, desde que não usem equipamentos proibidos.

Festas na Barra

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Marcha para Jesus  por Emilly Oliveira/ CORREIO
Marcha para Jesus em Salvador por Emilly Oliveira/ CORREIO
Fuzuê  por Gilberto Barbosa/CORREIO
Fuzuê e Furdunço  por Evandro VeigaArquivo CORREIO
Pôr do Som por Reprodução/TVE
1 de 8
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O texto também impõe obrigações aos organizadores, como contratação de segurança, limpeza imediata do local, instalação de banheiros químicos e oferta de atendimento emergencial de saúde. Estabelecimentos comerciais deverão recolher e comprovar a entrega de todas as latas de bebidas consumidas no local.

Multa chega a R$ 15 mil 

As penalidades vão de multas que variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil até apreensão de equipamentos e veículos utilizados irregularmente.

Na justificativa, o vereador argumenta que o bairro vem enfrentando “transtornos” atribuídos ao aumento de eventos na região, como geração de lixo, dificuldades de mobilidade, ocorrências policiais e impactos na rotina de residentes e turistas.

Se aprovado, o projeto entra em vigor 60 dias após a publicação.

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade

Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade
Imagem - Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil
Imagem - Tutores realizam encontro de Golden Retrievers no Parque Shopping nesta sexta (7)

Tutores realizam encontro de Golden Retrievers no Parque Shopping nesta sexta (7)

MAIS LIDAS

Imagem - Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas
01

Alerta: Inmet emite aviso de perigo para tempestade em 110 cidades baianas

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)
04

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)