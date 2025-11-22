Acesse sua conta
Ex de Marília Mendonça vira dono da vaca mais cara do mundo; valor impressiona

Murilo Huff já havia chamado a atenção ao se tornar dono, sozinho, de outra vaca valiosa

  Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14:27

Murilo Huff, se tornou um dos donos da Donna FIV CIAV, considerada a vaca mais cara do mundo
Murilo Huff, se tornou um dos donos da Donna FIV CIAV, considerada a vaca mais cara do mundo Crédito: Reprodução

A Nelore Huff, empresa de Murilo Huff, se tornou uma das proprietárias da Donna FIV CIAV, considerada a vaca mais cara do mundo. No leilão Cataratas Collection, realizado nesta quinta-feira (20), em Foz do Iguaçu, a empresa do cantor sertanejo arrematou 25% da propriedade do animal da raça Nelore por R$ 13,5 milhões. Também participaram da transação as empresas Casa Branca Agropastoril, Agro Mata Velha e Agropecuária LMC.

Há alguns meses, Murilo Huff já havia chamado a atenção ao se tornar dono, sozinho, de outra vaca valiosa. Ele comprou o animal, também da raça Nelore, por R$ 17 milhões.

“É investimento. Realmente há muitas pessoas falando: ‘Pô, mas com uma vaca desse valor eu nem trabalhava mais’. Tem muita desinformação por aí. Para explicar mais ou menos um assunto complexo, essa vaca que eu comprei possui uma das melhores genéticas do mundo. Não é nem do Brasil… Ela produz, por ano, uma média de 40 a 60 prenhez, que são os filhos antes de nascer, por assim dizer. E cada prenhez desse é comercializado por uma faixa entre R$ 450 mil e R$ 600 mil. Aí é só fazer a conta…”, explicou o artista.

