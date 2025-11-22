QUE BICHO É ESSE?

Ex de Marília Mendonça vira dono da vaca mais cara do mundo; valor impressiona

Murilo Huff já havia chamado a atenção ao se tornar dono, sozinho, de outra vaca valiosa

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14:27

Murilo Huff, se tornou um dos donos da Donna FIV CIAV, considerada a vaca mais cara do mundo Crédito: Reprodução

A Nelore Huff, empresa de Murilo Huff, se tornou uma das proprietárias da Donna FIV CIAV, considerada a vaca mais cara do mundo. No leilão Cataratas Collection, realizado nesta quinta-feira (20), em Foz do Iguaçu, a empresa do cantor sertanejo arrematou 25% da propriedade do animal da raça Nelore por R$ 13,5 milhões. Também participaram da transação as empresas Casa Branca Agropastoril, Agro Mata Velha e Agropecuária LMC.

Há alguns meses, Murilo Huff já havia chamado a atenção ao se tornar dono, sozinho, de outra vaca valiosa. Ele comprou o animal, também da raça Nelore, por R$ 17 milhões.

