NOVELA DAS 6

Beijo inesperado, ameaça e descoberta valiosa: 'Êta Mundo Melhor!' esquenta neste sábado (22)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/T Globo

O capítulo deste sábado (22) de Êta Mundo Melhor! chega cheio de emoção e disputas que vão mexer com os casais e com os rumos da fábrica. A trama segue acelerada e o capítulo promete entregar desde declarações inesperadas até descobertas capazes de mudar destinos.



A noite começa com clima de festa: Estela e Túlio vencem o concurso de dança, arrancando aplausos e também despertando sentimentos escondidos. A vitória deixa Celso ainda mais mexido e faz Tamires encorajar Túlio a lutar por Estela, abrindo caminho para um triângulo que está longe de esfriar.

Enquanto isso, o coração de Maria Divina vira um verdadeiro nó. Zé dos Porcos admite a Francine que não tem certeza se está pronto para casar, mas antes que a confusão cresça, Sabiá abre o jogo e se declara para Maria Divina e o beijo dos dois coloca fogo na história.

Haydée vive seu próprio dilema ao temer a leitura do diário da mãe. Araújo tenta apoiá-la, mas o clima de insegurança não facilita nada. Já Carmem divide com Estela a previsão intrigante que fez para Anabela, alimentando ainda mais mistério sobre o futuro da noiva.

A tensão também aumenta na rádio: Ernesto pressiona e ameaça a autonomia de Lúcio, que tenta entender seus sentimentos por Manoela enquanto conversa com Margarida.

Na trama da fábrica, o clima é de apreensão. Araújo teme que Olga esteja armando uma retaliação, e sua preocupação vai ganhando força conforme o cerco se fecha. Para completar o pacote de surpresas, Cunegundes encontra uma esmeralda, o tipo de achado que promete causar rebuliço na fazenda.

Candinho prepara a festa para Júnior, mas Celso se vê dividido quando descobre que Samir também estará presente. Já Sandra continua carregando o medo de ser reconhecida por Candinho e esse receio só aumenta conforme a trama avança.