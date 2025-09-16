Acesse sua conta
Pare de jogar fora! Sementes do mamão fazem muito bem para a saúde

Veja formas de ingerir o alimento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:30

As sementes do mamão têm propriedades benéficas para a saúde (Imagem: Romix Image | Shutterstock)
A semente do mamão, muitas vezes ignorada e descartada no consumo da fruta, é um verdadeiro tesouro nutricional e uma poderosa aliada da saúde. Apesar de pequena e de sabor levemente picante e amargo, ela concentra uma série de propriedades benéficas que contribuem para o bem-estar do organismo. Por isso, ganha cada vez mais destaque entre os adeptos de uma alimentação natural e funcional.

Mamão

Rica em antioxidantes, fibras, enzimas digestivas e compostos fenólicos, a semente de mamão atua no organismo de diversas formas. “Seu principal ativo é a papaína, uma enzima com forte ação digestiva, capaz de auxiliar na quebra de proteínas e promover o bom funcionamento intestinal, melhorando sintomas de má digestão, como azia, flatulência e sensação de ‘empachamento’. Além disso, a semente possui propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas e antiparasitárias”, explica a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Unime Lauro de Freitas, Luana Leite.

Como consumir a semente de mamão

Veja algumas formas de incluir a semente de mamão na dieta :

  • In natura: após lavar bem, as sementes podem ser mastigadas puras. O sabor lembra um cruzamento entre pimenta-do-reino e agrião.
  • Seca e triturada: as sementes podem ser secas ao sol ou no forno e moídas, formando um pó que pode ser usado como tempero, em saladas, sopas ou sucos.
  • Em cápsulas: algumas marcas oferecem a semente de mamão em forma encapsulada, para facilitar o consumo diário, que devem ser utilizadas apenas com prescrição e de forma individualizada.
É importante evitar o consumo excessivo da semente do mamão (Imagem: Inna Dodor | Shutterstock)
Cuidado com o consumo excessivo da semente de mamão

Apesar de seu alto valor nutricional , a semente de mamão deve ser consumida com moderação, pois o excesso pode sobrecarregar o fígado, como destaca a nutricionista. “O fígado é responsável por metabolizar compostos tóxicos e substâncias bioativas ingeridas. Quando se consome sementes de mamão em excesso, ele precisa trabalhar mais para processar essas substâncias. Isso pode levar à hepatotoxicidade, ou seja, toxicidade hepática, especialmente em doses elevadas ou em uso prolongado”, alerta Luana Leite. 

Contraindicações da semente de mamão

Por suas propriedades potentes, a semente de mamão não é indicada para gestantes, lactantes ou pessoas com problemas renais ou hepáticos sem orientação médica e nutricional. Como todo alimento funcional , seu consumo deve fazer parte de uma dieta equilibrada e ser orientado de forma individual por um nutricionista.

Por Camila Souza Crepaldi

