NOVELA DAS 6

Candinho corre contra o tempo para salvar Samir e Jasmin em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (16)

Conspirações, perigo e desentendimentos prometem esquentar a trama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:00

Samir (Davi Malizia) foi sequestrado em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/Globo

No capítulo desta terça-feira (16) de Êta Mundo Melhor!, a tensão vai tomar conta da novela das 6. Candinho e Zulma decidem se unir para resgatar Samir e Jasmin, que correm risco após Aderbal e Marilda revelarem planos de vendê-los para um desconhecido.

Enquanto isso, Jasmin consegue fugir e alerta Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos sobre o perigo que os amigos enfrentam, aumentando ainda mais a apreensão. Para ajudar na missão de resgate, as crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho, formando uma cena cheia de suspense e ação.

Paralelamente, Estela e Celso entram em conflito por conta de Ernesto, e Cunegundes tem uma nova visão envolvendo Pedro II, deixando no ar mistérios que podem mudar o rumo da história.