Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:00
No capítulo desta terça-feira (16) de Êta Mundo Melhor!, a tensão vai tomar conta da novela das 6. Candinho e Zulma decidem se unir para resgatar Samir e Jasmin, que correm risco após Aderbal e Marilda revelarem planos de vendê-los para um desconhecido.
Enquanto isso, Jasmin consegue fugir e alerta Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos sobre o perigo que os amigos enfrentam, aumentando ainda mais a apreensão. Para ajudar na missão de resgate, as crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho, formando uma cena cheia de suspense e ação.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Paralelamente, Estela e Celso entram em conflito por conta de Ernesto, e Cunegundes tem uma nova visão envolvendo Pedro II, deixando no ar mistérios que podem mudar o rumo da história.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.