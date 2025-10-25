CUIDADO!

4 signos vão se afundar em dívidas nos próximos dias; veja como evitar

É importante levar em consideração o equilíbrio entre emoção e organização para uma vida financeira tranquila no início de 2026

Felipe Sena

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:00

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

O fim de ano chega, e com ele, várias tentações de compras e uso do dinheiro de maneira inconsequente. Natal, Réveillon e outras celebrações podem estimular o gasto de diversas formas. Por isso, alguns signos precisam ter atenção e cautela nesse período.

Segundo previsões da Astrologia, divulgadas por João Bidu, há quem possa se endividar se não souber colocar limites nas finanças e gastos. A dica é geral é respirar fundo e evitar compras por impulso para que 2026 não comece com dor de cabeça. Confira os signos que devem ter cuidado:

Áries

Os Arianos tendem a realizar compras por impulso, por isso é importante ter cautela. A pressa é sua maior inimiga. A vontade de resolver tudo rápido, por isso é importante aproveitar o momento pode fazer com que gastos essenciais se misturem a desejos passageiros.

Por isso, a sugestão é organizar o que precisa ser pago e manter um cronograma financeiro. Um planejamento simples pode ser o suficiente para passar por essa fase sem danos.

Libra

Libra deve evitar querer bancar tudo sozinho. Por gostarem de ver quem ama feliz, acabam muitas vezes assumindo despesas que não precisam, pagando presentes, bancando jantares e etc, e quando percebem, o orçamento já não fecha com facilidade.

É importante equilibrar generosidade e responsabilidade e aprender a dizer “não”, analisando o que cabe no bolso e evitar transtornos futuros.

Peixes

Emotivos por natureza, os piscianos são movidos pelos sentimentos e podem gastar mais do que, de fato, têm em mãos e na conta, apenas para agradar ou viver algo especial. Às vezes deixam para depois despesas importantes, o que gera arrependimento quando as faturas chegam.

Já que gosta tanto de carinho, olhe da mesma forma cuidados para as contas. A dica é organizar tudo o quanto antes. Um ajuste simples pode representar um começo de 2026, tranquilo e com menos preocupações.

Leão

Os Leoninos amam bem-estar e conforto, além de gostar de manter uma imagem impecável. Isso inclui roupas, presentes especiais e experiências marcantes. Contudo, essa busca incessante pelo melhor pode transformar o cartão de crédito em um vilão.