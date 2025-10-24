Fim de semana será de emoções intensas: Áries, Peixes e mais 3 signos terão reviravoltas e conquistas surpreendentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:47
As energias astrológicas deste fim de semana prometem movimentar o emocional e trazer surpresas em várias áreas da vida. O Sol em Escorpião amplia a intensidade e a intuição, enquanto a Lua em Leão desperta o desejo de viver com mais paixão. Para cinco signos em especial, os próximos dias serão marcados por reviravoltas, conquistas e reencontros que podem mudar o rumo das próximas semanas.
Áries
A impulsividade típica do signo vem acompanhada de coragem para dar o primeiro passo em algo importante. O momento favorece atitudes diretas, principalmente no amor e nas finanças. Um reencontro pode acender sentimentos antigos e provocar decisões inesperadas.
Câncer
Os nativos de Câncer sentirão um chamado emocional forte para resolver pendências e fortalecer vínculos. Um clima mais acolhedor toma conta do fim de semana, ideal para encontros familiares ou momentos de autocuidado. Um novo começo pode surgir de uma conversa sincera.
Leão
Com a Lua iluminando o próprio signo, os leoninos estarão magnéticos e prontos para brilhar. O fim de semana traz chances de destaque social, elogios e até propostas profissionais. Mas é importante equilibrar o ego e ouvir mais antes de agir por impulso.
Escorpião
A energia escorpiana está em alta, pedindo mergulho interior e conexão com o que realmente importa. Mudanças sutis, mas profundas, podem transformar a forma como o signo vê suas relações. O momento é ideal para se libertar de padrões antigos e abrir espaço para o novo.
Peixes
A sensibilidade pisciana encontra inspiração neste fim de semana. A intuição está afiada, e boas oportunidades podem surgir de onde menos se espera. É um período fértil para projetos criativos e momentos de romance, desde que o signo não se perca em ilusões.
O céu do fim de semana reforça o convite ao equilíbrio entre emoção e razão. Para quem souber ouvir os sinais do universo, há boas chances de terminar os próximos dias com o coração mais leve e novos caminhos se abrindo.