Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim de semana será de emoções intensas: Áries, Peixes e mais 3 signos terão reviravoltas e conquistas surpreendentes

As energias astrológicas deste fim de semana prometem movimentar o emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:47

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

As energias astrológicas deste fim de semana prometem movimentar o emocional e trazer surpresas em várias áreas da vida. O Sol em Escorpião amplia a intensidade e a intuição, enquanto a Lua em Leão desperta o desejo de viver com mais paixão. Para cinco signos em especial, os próximos dias serão marcados por reviravoltas, conquistas e reencontros que podem mudar o rumo das próximas semanas.

Leia mais

Imagem - Estes 4 signos não vão conseguir superar o(a) ex por nada; entenda

Estes 4 signos não vão conseguir superar o(a) ex por nada; entenda

Imagem - Prepara o bolso: 4 signos vão ter baque financeiro no final do ano

Prepara o bolso: 4 signos vão ter baque financeiro no final do ano

Imagem - Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

Áries

A impulsividade típica do signo vem acompanhada de coragem para dar o primeiro passo em algo importante. O momento favorece atitudes diretas, principalmente no amor e nas finanças. Um reencontro pode acender sentimentos antigos e provocar decisões inesperadas.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão um chamado emocional forte para resolver pendências e fortalecer vínculos. Um clima mais acolhedor toma conta do fim de semana, ideal para encontros familiares ou momentos de autocuidado. Um novo começo pode surgir de uma conversa sincera.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leão

Com a Lua iluminando o próprio signo, os leoninos estarão magnéticos e prontos para brilhar. O fim de semana traz chances de destaque social, elogios e até propostas profissionais. Mas é importante equilibrar o ego e ouvir mais antes de agir por impulso.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Escorpião

A energia escorpiana está em alta, pedindo mergulho interior e conexão com o que realmente importa. Mudanças sutis, mas profundas, podem transformar a forma como o signo vê suas relações. O momento é ideal para se libertar de padrões antigos e abrir espaço para o novo.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Peixes

A sensibilidade pisciana encontra inspiração neste fim de semana. A intuição está afiada, e boas oportunidades podem surgir de onde menos se espera. É um período fértil para projetos criativos e momentos de romance, desde que o signo não se perca em ilusões.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

O céu do fim de semana reforça o convite ao equilíbrio entre emoção e razão. Para quem souber ouvir os sinais do universo, há boas chances de terminar os próximos dias com o coração mais leve e novos caminhos se abrindo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Voltaram? Virginia posa com melhor amiga de Vini Jr. antes de embarcar para Madri

Voltaram? Virginia posa com melhor amiga de Vini Jr. antes de embarcar para Madri
Imagem - 'Imprudente!': Zé Felipe divide opiniões em vídeo com filho de 1 ano

'Imprudente!': Zé Felipe divide opiniões em vídeo com filho de 1 ano
Imagem - Disputa, tensões e ciúme: o que os astros reservam para cada signo nesta semana (27/10 a 2/11)

Disputa, tensões e ciúme: o que os astros reservam para cada signo nesta semana (27/10 a 2/11)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada