Jojo Todynho vence primeira disputa judicial contra o PT no Rio de Janeiro

Cantora havia sido acusada de difamar o partido ao falar sobre suposta oferta milionária para apoiar Lula em 2022

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11:13

Jojo Todynho mantém posição e não se retrata sobre PT
Jojo Todynho mantém posição e não se retrata sobre PT Crédito: Reprodução

A cantora e influenciadora Jojo Todynho conquistou uma vitória na disputa judicial movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu rejeitar a queixa-crime apresentada pelo partido, que acusava Jojo de difamação após uma fala polêmica feita durante um podcast.

Na entrevista, Jojo contou que teria recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para declarar apoio à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. O partido entendeu que a fala ofendia sua imagem e decidiu levar o caso à Justiça.

Mas, segundo o parecer do promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade, não há elementos suficientes para sustentar o processo. Ele argumenta que a declaração de Jojo é genérica e não cita o PT de forma direta.

“Quem teria oferecido? O partido político? Algum mandatário ou filiado? Empresário, coligação ou instituição financeira? Não se pode saber”, destacou o promotor em seu parecer. Com isso, o Ministério Público considerou que não há justa causa para o prosseguimento da ação. “A queixa-crime é inepta”, concluiu o documento.

Agora, caberá à Justiça do Rio de Janeiro decidir se segue a recomendação do MP e arquiva definitivamente o processo movido pelo partido.

A manifestação do órgão veio após uma audiência de conciliação, realizada em 18 de setembro, terminar sem acordo. Na ocasião, representantes do PT pediram que Jojo gravasse um vídeo de retratação, proposta que ela recusou.

