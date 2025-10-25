JUSTIÇA

Jojo Todynho vence primeira disputa judicial contra o PT no Rio de Janeiro

Cantora havia sido acusada de difamar o partido ao falar sobre suposta oferta milionária para apoiar Lula em 2022

A cantora e influenciadora Jojo Todynho conquistou uma vitória na disputa judicial movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu rejeitar a queixa-crime apresentada pelo partido, que acusava Jojo de difamação após uma fala polêmica feita durante um podcast.

Na entrevista, Jojo contou que teria recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para declarar apoio à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. O partido entendeu que a fala ofendia sua imagem e decidiu levar o caso à Justiça.

Mas, segundo o parecer do promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade, não há elementos suficientes para sustentar o processo. Ele argumenta que a declaração de Jojo é genérica e não cita o PT de forma direta.

“Quem teria oferecido? O partido político? Algum mandatário ou filiado? Empresário, coligação ou instituição financeira? Não se pode saber”, destacou o promotor em seu parecer. Com isso, o Ministério Público considerou que não há justa causa para o prosseguimento da ação. “A queixa-crime é inepta”, concluiu o documento.

Agora, caberá à Justiça do Rio de Janeiro decidir se segue a recomendação do MP e arquiva definitivamente o processo movido pelo partido.