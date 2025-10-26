TAROT CIGANO

Baralho Cigano deste domingo (26 de outubro): a carta do dia é O Coração, símbolo de amor, reconciliação e perdão

Ela representa afeto, cumplicidade e equilíbrio

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O baralho cigano deste domingo (26) é regido pela carta O Coração, um dos símbolos mais emocionais e poderosos do oráculo. Ela representa afeto, cumplicidade e equilíbrio entre razão e emoção. O dia chega com um convite para se reconectar com o que realmente importa, seja uma relação, um sonho antigo ou o próprio amor-próprio.

Baralho cigano 1 de 13

A energia do Coração favorece gestos de carinho, reconciliações e aproximações sinceras. É um domingo em que as palavras ganham peso e os sentimentos se expressam com mais clareza. A vibração da carta estimula o perdão e abre caminhos para curar feridas antigas, restaurando laços que o tempo tentou enfraquecer.

No amor, o Coração aquece o clima e traz a chance de viver momentos intensos. Casais encontram mais sintonia e compreensão, enquanto quem está solteiro pode se surpreender com um encontro leve e marcante. No campo profissional, o dia pede mais empatia e sensibilidade para lidar com colegas ou decisões que envolvam outras pessoas.

Espiritualmente, a carta indica equilíbrio emocional e conexão com o divino. Ela lembra que o amor, em todas as suas formas, é o maior guia da vida. Quando as ações partem do coração, o universo responde com generosidade e abundância.