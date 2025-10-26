Tarot deste domingo (26 de outubro): começa hoje um novo ciclo transformador e decisivo; veja carta e recado para os 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 00:00
O tarot deste domingo (26) traz um clima de recomeço. As cartas do dia anunciam encerramentos de fase, clareza sobre questões que estavam confusas e a chegada de boas oportunidades para quem se permitir seguir em frente sem medo. Veja a carta e o conselho para o seu signo.
Confira o que o tarot revela para cada signo hoje:
Áries – O Julgamento
O domingo chega com respostas e reconhecimento. Algo que estava indefinido se esclarece. Conselho: ouça o que o destino está te dizendo e aceite o novo caminho com coragem.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro – A Imperatriz
A energia é fértil e acolhedora. A carta anuncia crescimento, harmonia familiar e bons frutos de algo que você vem cultivando. Conselho: cuide de quem você ama e valorize seus talentos.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos – O Sol
Alegria e clareza dominam o domingo. Tudo o que estava nebuloso se torna mais leve e compreensível. Conselho: permita-se relaxar e curtir o momento sem culpa.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer – O Enforcado
O tarot pede pausa e reflexão. Evite decisões impulsivas. Conselho: às vezes, parar é a melhor forma de avançar. Veja as situações por outro ângulo antes de agir.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão – O Mundo
O ciclo se completa com sucesso. A carta indica encerramento de uma etapa e sensação de missão cumprida. Conselho: celebre suas conquistas e prepare-se para novos desafios.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem – O Eremita
Um dia de introspecção e sabedoria. A carta pede que você se afaste do barulho externo e ouça sua própria voz. Conselho: o silêncio pode revelar mais do que mil conselhos.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra – O Carro
Hora de agir e decidir. O tarot traz movimento e superação de obstáculos. Conselho: siga em frente com foco e determinação, mesmo que ainda haja dúvidas.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião – A Torre
Mudanças inesperadas podem abalar estruturas, mas também libertam. Conselho: aceite o que ruir. O que desaba hoje abre espaço para algo mais forte nascer.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário – O Louco
O domingo pede leveza e espontaneidade. A carta traz novos começos e oportunidades de diversão. Conselho: não tenha medo de arriscar, o universo te apoia.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio – O Papa
Sabedoria e estabilidade marcam o dia. A carta favorece decisões ponderadas e conselhos de pessoas mais experientes. Conselho: escute e aprenda antes de agir.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário – A Estrela
Esperança, fé e renovação espiritual. A carta anuncia boas notícias e a sensação de que o melhor está por vir. Conselho: siga acreditando, mesmo que ainda não veja os resultados.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes – A Lua
O domingo desperta emoções intensas e sensibilidade. Conselho: confie na sua intuição, mas evite alimentar ilusões. Deixe o coração sentir, mas permita que a razão guie seus passos.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
O tarot deste domingo (26) encerra a semana com um convite à clareza e à confiança no próprio destino. As cartas revelam que, mesmo entre mudanças e incertezas, a luz do novo ciclo já começou a brilhar.