Anjo da Guarda de domingo (26 de outubro) alerta 5 signos: você sabe que precisa colocar um ponto final, faça isso antes que seja tarde

É hora de cuidar de si com verdade

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 00:30

Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com a voz firme dos anjos pedindo coragem para encerrar o que já não faz sentido. Há situações que insistem em continuar, mas o coração sabe que o tempo delas acabou. Quando a alma se recusa a soltar, o corpo começa a adoecer. Hoje, os anjos pedem discernimento, força e desprendimento. É hora de cuidar de si com verdade.

Câncer

Seu anjo da guarda te alerta sobre o excesso de entrega. Você se doa tanto que acaba se esgotando, e essa exaustão já começa a refletir na saúde emocional. É hora de se proteger. Solte o que te prende, ainda que pareça difícil. Quando você se liberta do peso que carrega, o corpo volta a respirar. Não espere adoecer para fazer o que já sabe que precisa.

Virgem

O anjo te pede para aceitar o fim com sabedoria. Há ciclos que se encerram naturalmente, e insistir em mantê-los abertos só traz desgaste. Controle e apego não são sinônimos de amor. Respire fundo e confie que o universo sabe o que faz. Quando você solta, o equilíbrio retorna. Encerrar algo não é fracasso, é maturidade espiritual.

Escorpião

Seu anjo te conduz a um momento de purificação. O passado ainda te prende, e o ressentimento tem te impedido de viver o agora. É hora de fechar essa ferida com amor e seguir. A dor não precisa virar doença, mas para isso você precisa escolher o perdão. Nada floresce em solo contaminado. A cura vem quando você decide seguir em paz.

Aquário

O anjo sussurra que o silêncio também é resposta. Há situações em que se afastar é o gesto mais sábio. Você sente que um ambiente, um grupo ou até um relacionamento já não te faz bem, e está certo. Não ignore os sinais. Ao soltar o que te adoece, o espaço se abre para novas conexões. O universo está te pedindo coragem para recomeçar.

Peixes

Seu anjo te envolve com compaixão e clareza. Você sempre tenta entender o outro, mas agora é hora de entender a si mesmo. Deixe para trás o que te suga e pare de justificar o que machuca. O ciclo se encerra e o universo quer te ver livre, leve e em paz. Se continuar segurando, o cansaço vai te dominar. Escute o chamado da alma e escolha o descanso que cura.

