Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vão atrair dinheiro inesperado a partir deste sábado (25 de outubro)

Esforço, confiança e sorte se unem para abrir portas financeiras a estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 10:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 25 de outubro, chega com uma energia de expansão e conquistas materiais. O momento favorece a confiança, a iniciativa e a clareza nas decisões ligadas a dinheiro e carreira. Três signos, em especial, estarão com o foco e a sorte alinhados para abrir portas importantes e transformar esforço em resultados concretos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário:

Uma fase de prosperidade começa a se desenhar, e tudo indica que suas atitudes recentes começarão a gerar frutos. As oportunidades financeiras aparecem de forma clara e objetiva, e o reconhecimento por sua dedicação tende a vir em breve. É hora de agir com firmeza e não deixar que dúvidas atrasem seus planos.

Dica astrológica: mantenha o entusiasmo sem perder a disciplina - essa é a combinação que faz o sucesso chegar.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Aquário:

O dia traz indícios concretos de que suas ideias e decisões passadas estavam certas. Sua visão de futuro se mostra mais acertada do que nunca, e o retorno financeiro pode vir de algo que você vem desenvolvendo há algum tempo. Parcerias e colaborações também ganham força, ampliando sua rede e suas chances de crescimento.

Dica astrológica: confie no que você construiu; a consistência é seu maior trunfo agora.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes:

Depois de um período de espera e reflexão, chega a hora de colher resultados. A prosperidade começa a fluir de maneira natural, e você pode perceber que sua relação com o dinheiro se torna mais leve e confiante. As oportunidades aparecem quando você menos espera, mas é importante agarrá-las com determinação.

Dica astrológica: mantenha o foco no que dá certo - o universo recompensa a constância.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Dinheiro Sagitário Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Jojo Todynho vence primeira disputa judicial contra o PT no Rio de Janeiro

Jojo Todynho vence primeira disputa judicial contra o PT no Rio de Janeiro
Imagem - 4 signos vão se afundar em dívidas nos próximos dias; veja como evitar

4 signos vão se afundar em dívidas nos próximos dias; veja como evitar
Imagem - 7 praias paradisíacas da Bahia que você precisa conhecer

7 praias paradisíacas da Bahia que você precisa conhecer

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada