Liquidação do Will Bank pode gerar ressarcimento de até R$ 50 bilhões a clientes; veja quem vai receber

Decisão foi tomada após fracasso na venda da instituição e agravamento da crise financeira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:59

Banco Master Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A decretação de liquidação extrajudicial do Will Bank, banco digital ligado ao grupo Master, anunciada pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (21), pode gerar um impacto bilionário no sistema financeiro e resultar em ressarcimentos que podem chegar a R$ 50 bilhões a clientes em todo o país, segundo informações publicadas pelo jornal O Globo.

O montante estimado está relacionado ao número de correntistas da instituição, que soma cerca de cinco milhões de pessoas, todas amparadas pelo FGC — mecanismo mantido pelos próprios bancos para proteger clientes em casos de quebra ou intervenção. A inserção no sistema financeiro e entre os brasileiros foi tão grande que o banco reuniu diversos famosos em propaganda para o público. Veja quem já foi contratado abaixo: 

Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank
Simone Mendes já fez propaganda para o Will Bank
Whindersson Nunes já fez propaganda para o Will Bank
Maísa já fez propaganda para o Will Bank
Pablo Vittar já fez propaganda para o Will Bank
Italo Sena já fez propaganda para o Will Bank
Thelminha já fez propaganda para o Will Bank
Vini Jr já fez propaganda para o Will Bank por Reprodução

O ressarcimento deve alcançar correntistas e investidores que mantinham depósitos, aplicações e saldos em contas no Will Bank, dentro do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), atualmente fixado em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição, incluindo contas-correntes, CDBs, RDBs e outros produtos garantidos pelo fundo.

Apesar de ser considerado de pequeno porte no sistema financeiro, o Will Bank tinha atuação estratégica por atender principalmente consumidores das classes C, D e E, muitos deles sem histórico bancário formal. A instituição passou a operar como Banco Master Múltiplo após ser adquirida, em 2024, pelo empresário Daniel Vorcaro.

Segundo o Banco Central, a decisão de liquidar o Will ocorreu por causa do agravamento da situação financeira e da incapacidade de a empresa honrar compromissos, em razão da relação de dependência com o Banco Master, que já havia sido liquidado em novembro do ano passado.

Na ocasião da intervenção no Banco Master, o Will Bank havia sido mantido em funcionamento na expectativa de uma venda que reduzisse os prejuízos ao sistema, mas a negociação não avançou dentro do prazo máximo de 120 dias estipulado pelo BC. Com o fracasso da operação, a autoridade monetária decidiu estender a liquidação também ao banco digital.

Veja como solicitar resgate
Veja como solicitar resgate por Reprodução
Veja como solicitar resgate por Reprodução
Veja como solicitar resgate por Reprodução

Antes mesmo do anúncio oficial, a Mastercard suspendeu o processamento de transações com cartões do Will Bank, após registros de operações que não teriam sido liquidadas pela instituição. A bandeira também acionou garantias vinculadas às dívidas do banco e passou a deter participações relevantes em empresas como a Westwing e no Banco de Brasília (BRB).

Criado em 2017 e incorporado ao grupo Master em 2024, o Will Bank fechou o primeiro semestre deste ano com R$ 14,4 bilhões em ativos, prejuízo de R$ 244,7 milhões e patrimônio líquido próximo de R$ 300 milhões, conforme dados do próprio Banco Central. Em setembro, a instituição ainda mantinha R$ 6,5 bilhões em depósitos a prazo.

