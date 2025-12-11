VIOLÊNCIA SEXUAL

Personal trainer acusado de estupro em Salvador fala primeira vez sobre denúncias

Maurício Brasil afirma que vai comprovar sua inocência

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:05

Maurício Brasil foi acusado de sbuso sexual por uma influenciadora Crédito: Reprodução

O personal trainer acusado de abuso sexual por uma influenciadora em Salvador se manifestou publicamente pela primeira vez após as denúncias se tornarem públicas. Na quarta-feira (10), Maurício Brasil prestou depoimento sobre o caso. Ele afirmou que confia na Justiça e segue à disposição para esclarecimentos.

"Confio plenamente no trabalho da Justiça e sigo à disposição para tudo o que for preciso, sempre com serenidade, responsabilidade e consciência da minha conduta ética e profissional", escreveu em uma rede social. O perfil de Maurício Brasil ainda compartilhou uma nota assinada pelos advogados que representam o personal.

Segundo os advogados Fabiano Pimentel e Catharina Fernandez, o personal respondeu a todos questionamentos feitos durante o depoimento e apresentou "documentações pertinentes para a adequada elucidação dos fatos sob apuração". "Reitera-se, por fim, a plena confiança nas instituições encarregadas da persecução penal e na estrita observância do devido processo legal, destacando-se o respeito ao princípio da presunção de inocência" afirmam.

Denúncia

A influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais para denunciar abuso sexual supostamente cometido pelo personal. Em um vídeo, publicado em novembro deste ano, ela contou que o homem fez movimentos em sua parte íntima durante uma consulta particular e colocou a mão dela no órgão genital dele.

“Ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos na maca. Minha reação foi dar um tapa na mão dele e pedir que parasse. Ele parou, pegou minha mão, colocou no órgão genital dele e pressionou. Ainda disse: ‘Olha como fico com você’”, contou a influenciadora, emocionada. Após a repercussão do relato, Maria Emília afirmou que outras vítimas a procuraram para relatar denúncias semelhantes contra o personal.

A Hammer Fitness Club, que tem diversas unidades na capital baiana, afirma que tomou conhecimento das denúncias e que o profissional não trabalha nas dependências da academia desde 2022.