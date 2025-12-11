Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Personal trainer acusado de estupro em Salvador fala primeira vez sobre denúncias

Maurício Brasil afirma que vai comprovar sua inocência

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:05

Maurício Brasil foi acusado de sbuso sexual por uma influenciadora
Maurício Brasil foi acusado de sbuso sexual por uma influenciadora Crédito: Reprodução

personal trainer acusado de abuso sexual por uma influenciadora em Salvador se manifestou publicamente pela primeira vez após as denúncias se tornarem públicas. Na quarta-feira (10), Maurício Brasil prestou depoimento sobre o caso. Ele afirmou que confia na Justiça e segue à disposição para esclarecimentos. 

"Confio plenamente no trabalho da Justiça e sigo à disposição para tudo o que for preciso, sempre com serenidade, responsabilidade e consciência da minha conduta ética e profissional", escreveu em uma rede social. O perfil de Maurício Brasil ainda compartilhou uma nota assinada pelos advogados que representam o personal. 

Leia mais

Imagem - Personal denunciado por abuso a mulheres em Salvador posta versículo bíblico: ‘Deus é a minha força’

Personal denunciado por abuso a mulheres em Salvador posta versículo bíblico: ‘Deus é a minha força’

Imagem - Academia se pronuncia após personal ser acusado de abuso sexual em Salvador

Academia se pronuncia após personal ser acusado de abuso sexual em Salvador

Imagem - Personal trainer é assassinado ao sair da academia; PM encontra peruca escondida

Personal trainer é assassinado ao sair da academia; PM encontra peruca escondida

Segundo os advogados Fabiano Pimentel e Catharina Fernandez, o personal respondeu a todos questionamentos feitos durante o depoimento e apresentou "documentações pertinentes para a adequada elucidação dos fatos sob apuração". "Reitera-se, por fim, a plena confiança nas instituições encarregadas da persecução penal e na estrita observância do devido processo legal, destacando-se o respeito ao princípio da presunção de inocência" afirmam. 

Denúncia

A influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa, que acumula mais de 460 mil seguidores no Instagram, usou as redes sociais para denunciar abuso sexual supostamente cometido pelo personal. Em um vídeo, publicado em novembro deste ano, ela contou que o homem fez movimentos em sua parte íntima durante uma consulta particular e colocou a mão dela no órgão genital dele.

“Ele lateralizou minha calcinha e fez movimentos na maca. Minha reação foi dar um tapa na mão dele e pedir que parasse. Ele parou, pegou minha mão, colocou no órgão genital dele e pressionou. Ainda disse: ‘Olha como fico com você’”, contou a influenciadora, emocionada. Após a repercussão do relato, Maria Emília afirmou que outras vítimas a procuraram para relatar denúncias semelhantes contra o personal. 

Veja depoimento de outras vítimas

Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução
Influenciadora denuncia personal trainer em Salvador por Reprodução / Redes sociais
1 de 14
Mulheres denunciam personal de abuso sexual em Salvador por Reprodução

A Hammer Fitness Club, que tem diversas unidades na capital baiana, afirma que tomou conhecimento das denúncias e que o profissional não trabalha nas dependências da academia desde 2022. 

Em nota, a academia afirma que o personal trainer alvo das acusações nunca integrou o quadro fixo de funcionários, utilizando os espaços como instrutor particular. "A contratação desses profissionais é direta entre aluno e personal, sem gestão ou responsabilidade da academia", afirma.

Mais recentes

Imagem - Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica
Imagem - Prazo para vistoria anual dos táxis é prorrogado em Salvador

Prazo para vistoria anual dos táxis é prorrogado em Salvador
Imagem - Sábado do Bolsa Família: mutirão convoca beneficiários para atualização das condicionalidades de saúde

Sábado do Bolsa Família: mutirão convoca beneficiários para atualização das condicionalidades de saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
01

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora

Imagem - Saiba quem é o capitão da PM preso por suspeita de vender armas para facção na Bahia
02

Saiba quem é o capitão da PM preso por suspeita de vender armas para facção na Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
04

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro