Mulher fica tetraplégica após tratamento para endometriose: 'Perdi meus sonhos'

Defensoria Pública ajuizou ação de reparação por suposta imperícia. A clínica e o médico acusados negam falha no atendimento

Um mês após o casamento, em busca de cura para dores causadas pela endometriose, a técnica de enfermagem Bruna Conceição dos Santos, 25 anos, se submeteu a um tratamento com fenol em uma clínica particular do Distrito Federal, em maio de 2024. Após o procedimento, ao invés de alívio, perdeu os movimentos das pernas e os sonhos. “Perdi o sonho de ter o sonho de ter um progresso maior na minha vida profissional. O sonho de ser ainda mais independente do que eu era. O sonho talvez de poder ter filhos. Esse sonho ficou para trás. Não se sabe se eu vou poder ou não ser mãe dos meus próprios filhos”, lamentou Bruna.