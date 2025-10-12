Acesse sua conta
Mulher fica tetraplégica após tratamento para endometriose: 'Perdi meus sonhos'

Defensoria Pública ajuizou ação de reparação por suposta imperícia. A clínica e o médico acusados negam falha no atendimento

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 12:05

Bruna Conceição dos Santos, 25 anos
Bruna Conceição dos Santos, 25 anos Crédito: Foto cedida ao Metrópoles

Um mês após o casamento, em busca de cura para dores causadas pela endometriose, a técnica de enfermagem Bruna Conceição dos Santos, 25 anos, se submeteu a um tratamento com fenol em uma clínica particular do Distrito Federal, em maio de 2024. Após o procedimento, ao invés de alívio, perdeu os movimentos das pernas e os sonhos. “Perdi o sonho de ter o sonho de ter um progresso maior na minha vida profissional. O sonho de ser ainda mais independente do que eu era. O sonho talvez de poder ter filhos. Esse sonho ficou para trás. Não se sabe se eu vou poder ou não ser mãe dos meus próprios filhos”, lamentou Bruna.

O sonho da maternidade é praticamente impossível. “Por contas das duas situações, e a real situação em que me encontro, na perda do movimento das pernas. E também pela endometriose. Na última consulta, o médico perguntou se eu tinha o desejo de ter filhos. Eu falei que sim. E ele se manteve calado. No momento, não é possível”, contou.

Jovem perdeu movimentos após tratamento para endometriose

Bruna Conceição dos Santos por Material cedido ao Metróopoles

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

