Cor e número da sorte: descubra como atrair boas energias nesta segunda-feira (13 de outubro)

Giuliana Mancini
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:30
O céu desta segunda-feira, 13 de outubro, aponta para um dia de ritmo instável e pequenas variações de humor e disposição. É um momento ideal para desacelerar, observar o que realmente importa e usar os símbolos astrológicos - como cores e números - como aliados na harmonização da energia pessoal. Cada signo tem uma combinação específica que pode favorecer o equilíbrio, a concentração e a autoconfiança ao longo do dia. Veja as previsões do "Hindustan Times".
Evite sobrecarga e priorize descanso físico. O dia pede autocuidado e atenção ao corpo. No amor, uma conversa mais espiritual pode fortalecer o vínculo.
Cor da sorte: Açafrão
Número: 9
Pequenos desconfortos físicos pedem leveza e alongamentos. No trabalho, aceite mudanças com maturidade — elas podem abrir novos caminhos.
Cor da sorte: Vermelho
Número: 1
A comunicação flui bem, especialmente com irmãos ou amigos próximos. Na carreira, destaque por desempenho. Evite exageros na rotina e cuide da digestão.
Cor da sorte: Bege
Número: 6
Reconhecimento no trabalho e estabilidade nas finanças. O lar traz conforto emocional e sensação de segurança. Ouça a intuição antes de agir no amor.
Cor da sorte: Roxo
Número: 5
Diálogo é a chave para evitar conflitos familiares. Sua liderança natural se destaca e inspira respeito. Tire pausas curtas ao longo do dia para não perder energia.
Cor da sorte: Creme
Número: 11
O corpo pede calma - nada de tentar fazer tudo de uma vez. No trabalho, imprevistos exigem flexibilidade. Em casa, paciência evita atritos.
Cor da sorte: Verde
Número: 4
Alimente-se bem e mantenha o equilíbrio. Suas habilidades estão em alta e podem render elogios. Reserve tempo para cuidar de si e evitar cansaço mental.
Cor da sorte: Amarelo
Número: 3
O ambiente profissional favorece parcerias produtivas. Uma noite de sono restauradora faz diferença. Evite decisões impulsivas nas finanças.
Cor da sorte: Marrom
Número: 2
Vitalidade em alta e mente focada. Ótimo momento para planejar viagens ou estudos. O amor ganha confiança e sinceridade.
Cor da sorte: Vermelho
Número: 18
Um dia para desacelerar e pensar nos próximos passos. A meditação ajuda a alinhar pensamentos. Evite assumir responsabilidades alheias.
Cor da sorte: Dourado
Número: 17
Ideias inovadoras favorecem o trabalho. Cuide das pendências financeiras. Conversas familiares despertam boas emoções e senso de propósito.
Cor da sorte: Rosa-bebê
Número: 22
Evite distrações e mantenha o foco nas tarefas. No amor, a paciência é essencial. Planeje-se melhor antes de qualquer decisão financeira.
Cor da sorte: Laranja
Número: 8