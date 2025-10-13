Acesse sua conta
Cor e número da sorte: descubra como atrair boas energias nesta segunda-feira (13 de outubro)

O dia será de energia oscilante e corpo pedindo pausa; veja como equilibrar as vibrações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:30

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O céu desta segunda-feira, 13 de outubro, aponta para um dia de ritmo instável e pequenas variações de humor e disposição. É um momento ideal para desacelerar, observar o que realmente importa e usar os símbolos astrológicos - como cores e números - como aliados na harmonização da energia pessoal. Cada signo tem uma combinação específica que pode favorecer o equilíbrio, a concentração e a autoconfiança ao longo do dia. Veja as previsões do "Hindustan Times".

Divulgação/Guru virtual
Divulgação/Guru virtual
Divulgação/Guru virtual
Áries

Evite sobrecarga e priorize descanso físico. O dia pede autocuidado e atenção ao corpo. No amor, uma conversa mais espiritual pode fortalecer o vínculo.

Cor da sorte: Açafrão

Número: 9

Touro

Pequenos desconfortos físicos pedem leveza e alongamentos. No trabalho, aceite mudanças com maturidade — elas podem abrir novos caminhos.

Cor da sorte: Vermelho

Número: 1

Gêmeos

A comunicação flui bem, especialmente com irmãos ou amigos próximos. Na carreira, destaque por desempenho. Evite exageros na rotina e cuide da digestão.

Cor da sorte: Bege

Número: 6

Câncer

Reconhecimento no trabalho e estabilidade nas finanças. O lar traz conforto emocional e sensação de segurança. Ouça a intuição antes de agir no amor.

Cor da sorte: Roxo

Número: 5

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros.
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades.
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos.
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista.
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber.
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso.
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico.
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar.
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias.
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas.
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações.
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade.
Leão

Diálogo é a chave para evitar conflitos familiares. Sua liderança natural se destaca e inspira respeito. Tire pausas curtas ao longo do dia para não perder energia.

Cor da sorte: Creme

Número: 11

Virgem

O corpo pede calma - nada de tentar fazer tudo de uma vez. No trabalho, imprevistos exigem flexibilidade. Em casa, paciência evita atritos.

Cor da sorte: Verde

Número: 4

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco
Os signos do zodíaco
Os signos do zodíaco
Os signos do zodíaco
Libra

Alimente-se bem e mantenha o equilíbrio. Suas habilidades estão em alta e podem render elogios. Reserve tempo para cuidar de si e evitar cansaço mental.

Cor da sorte: Amarelo

Número: 3

Escorpião

O ambiente profissional favorece parcerias produtivas. Uma noite de sono restauradora faz diferença. Evite decisões impulsivas nas finanças.

Cor da sorte: Marrom

Número: 2

Sagitário

Vitalidade em alta e mente focada. Ótimo momento para planejar viagens ou estudos. O amor ganha confiança e sinceridade.

Cor da sorte: Vermelho

Número: 18

Capricórnio

Um dia para desacelerar e pensar nos próximos passos. A meditação ajuda a alinhar pensamentos. Evite assumir responsabilidades alheias.

Cor da sorte: Dourado

Número: 17

Aquário

Ideias inovadoras favorecem o trabalho. Cuide das pendências financeiras. Conversas familiares despertam boas emoções e senso de propósito.

Cor da sorte: Rosa-bebê

Número: 22

Peixes

Evite distrações e mantenha o foco nas tarefas. No amor, a paciência é essencial. Planeje-se melhor antes de qualquer decisão financeira.

Cor da sorte: Laranja

Número: 8

Tags:

Signo Numerologia Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

