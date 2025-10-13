ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: descubra como atrair boas energias nesta segunda-feira (13 de outubro)

O dia será de energia oscilante e corpo pedindo pausa; veja como equilibrar as vibrações

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:30

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O céu desta segunda-feira, 13 de outubro, aponta para um dia de ritmo instável e pequenas variações de humor e disposição. É um momento ideal para desacelerar, observar o que realmente importa e usar os símbolos astrológicos - como cores e números - como aliados na harmonização da energia pessoal. Cada signo tem uma combinação específica que pode favorecer o equilíbrio, a concentração e a autoconfiança ao longo do dia. Veja as previsões do "Hindustan Times".

Veja as características dos signos 1 de 7

Áries

Evite sobrecarga e priorize descanso físico. O dia pede autocuidado e atenção ao corpo. No amor, uma conversa mais espiritual pode fortalecer o vínculo.

Cor da sorte: Açafrão

Número: 9

Touro

Pequenos desconfortos físicos pedem leveza e alongamentos. No trabalho, aceite mudanças com maturidade — elas podem abrir novos caminhos.

Cor da sorte: Vermelho

Número: 1

Gêmeos

A comunicação flui bem, especialmente com irmãos ou amigos próximos. Na carreira, destaque por desempenho. Evite exageros na rotina e cuide da digestão.

Cor da sorte: Bege

Número: 6

Câncer

Reconhecimento no trabalho e estabilidade nas finanças. O lar traz conforto emocional e sensação de segurança. Ouça a intuição antes de agir no amor.

Cor da sorte: Roxo

Número: 5

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Leão

Diálogo é a chave para evitar conflitos familiares. Sua liderança natural se destaca e inspira respeito. Tire pausas curtas ao longo do dia para não perder energia.

Cor da sorte: Creme

Número: 11

Virgem

O corpo pede calma - nada de tentar fazer tudo de uma vez. No trabalho, imprevistos exigem flexibilidade. Em casa, paciência evita atritos.

Cor da sorte: Verde

Número: 4

Veja como é cada signo 1 de 4

Libra

Alimente-se bem e mantenha o equilíbrio. Suas habilidades estão em alta e podem render elogios. Reserve tempo para cuidar de si e evitar cansaço mental.

Cor da sorte: Amarelo

Número: 3

Escorpião

O ambiente profissional favorece parcerias produtivas. Uma noite de sono restauradora faz diferença. Evite decisões impulsivas nas finanças.

Cor da sorte: Marrom

Número: 2

Sagitário

Vitalidade em alta e mente focada. Ótimo momento para planejar viagens ou estudos. O amor ganha confiança e sinceridade.

Cor da sorte: Vermelho

Número: 18

Capricórnio

Um dia para desacelerar e pensar nos próximos passos. A meditação ajuda a alinhar pensamentos. Evite assumir responsabilidades alheias.

Cor da sorte: Dourado

Número: 17

Aquário

Ideias inovadoras favorecem o trabalho. Cuide das pendências financeiras. Conversas familiares despertam boas emoções e senso de propósito.

Cor da sorte: Rosa-bebê

Número: 22

Peixes

Evite distrações e mantenha o foco nas tarefas. No amor, a paciência é essencial. Planeje-se melhor antes de qualquer decisão financeira.

Cor da sorte: Laranja