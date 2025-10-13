ASTROLOGIA

5 signos vão viver uma semana de amor profundo entre 13 e 19 de outubro

Emoções sinceras e novos começos marcam este período de entrega e cumplicidade

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e amor

Entre os dias 13 e 19 de outubro, o amor ganha profundidade e propósito. A energia da semana favorece a troca sincera, o cuidado e a construção de vínculos verdadeiros. É um momento para abrir o coração, deixar o passado para trás e investir em relações que tragam calma, confiança e reciprocidade.

Essa é uma fase de reconexão - com o outro e consigo mesmo. Ao invés de buscar o controle, o convite é para fluir, compreender e permitir que o amor cresça com leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Depois de um tempo voltado para o próprio crescimento, você percebe que o amor também merece prioridade. Essa semana traz chances de reconexão - ou de um novo começo. O segredo está em equilibrar o impulso de agir com a sensibilidade de ouvir. Deixe que o amor tenha o mesmo espaço que suas ambições e veja o quanto isso muda a forma como você se relaciona. O equilíbrio entre independência e entrega cria uma nova harmonia no seu coração.

Mensagem do universo: amar não é perder o ritmo - é dançar junto.

Leão: O amor renasce sob uma nova luz. Depois de períodos intensos e de revisões emocionais, agora você entende o que quer construir daqui pra frente. Essa semana traz a oportunidade de recomeçar — não voltando ao passado, mas criando algo novo a partir do que foi aprendido. Deixe para trás as antigas expectativas e abrace o que existe de real e presente. Quando o amor é reconstruído com verdade, ele ganha força e profundidade.

Mensagem do universo: o amor amadurece quando você deixa o passado descansar.

Libra: Você está redescobrindo o que significa amar de forma livre e autêntica. Talvez perceba que as regras que tentava seguir já não se encaixam no que sente. Essa semana convida você a reinventar o amor: criar, junto de quem ama, uma relação que faça sentido para os dois — mesmo que não siga o padrão. Seja qual for a forma, o importante é que exista verdade, respeito e reciprocidade. O amor ganha força quando é escolhido, não imposto.

Mensagem do universo: o amor mais bonito é o que você constrói à sua maneira.

Sagitário: O inesperado pode surpreendê-lo de forma doce. Uma amizade pode revelar sentimentos ocultos, ou uma relação que parecia estável pode mudar de direção. Essa energia não vem para confundir, e sim para libertar. Você entende o que realmente deseja e o que já não faz mais sentido. Siga a intuição - mesmo que ela te leve por um caminho fora do roteiro. O amor verdadeiro sempre vem acompanhado de autenticidade.

Mensagem do universo: o amor que liberta é o que mais transforma.

Capricórnio: Você é chamado a se abrir mais emocionalmente, Capricórnio. O amor que você deseja já está presente, mas só poderá florescer quando você permitir que o outro o conheça de verdade. Essa semana pede vulnerabilidade: deixar de lado o papel de quem sustenta tudo sozinho e dividir as responsabilidades da relação. Mostre sua parte mais suave e confie que o outro saberá acolher. Quando você se permite receber, descobre um amor muito mais seguro e recíproco.

Mensagem do universo: permitir-se ser cuidado também é um ato de força.