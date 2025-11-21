Acesse sua conta
Alexandre Frota abre o jogo sobre relação com filho mais velho que o detonou: ‘É muito difícil’

Mayã, de 24 anos, detonou o pai quando ele foi eleito deputado federal

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:38

Ator tem relação conturbada com o filho
Ator tem relação conturbada com o filho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após conceder entrevista no programa “No Alvo”, do SBT, Alexandre Frota abriu o jogo sobre a relação com o filho mais velho, Mayã, de 24 anos, que decidiu se afastar do pai. No programa em que uma voz difusa faz perguntas para os entrevistados, o ator foi questionado sobre o filho, com quem não fala há dez anos, que hoje vive na Alemanha.

“As pessoas falam muito da minha relação com Mayã, cumpri com todas as minhas obrigações como pai, foi a escolha dele, foi ele quem decidiu que quando eu ganhei para deputado federal, ele decidiu falar que não sabe como o Brasil tinha votado num cara assim, um cara que fazia filmes, um cara que tinha sido ex-drogado”, disse Frota.

Frota foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo nas eleições gerais brasileiras de 2018 pelo Partido Social Liberal (PSL). Na época, Mayan deu a seguinte declaração: “"Eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria que eu fosse abortado".

A mensagem foi publicada no X, antigo Twitter, onde Mayã também deixou o seguinte post: "Como ele virou deputado federal de São Paulo eu não sei. Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro'".

“Ele não levou em conta o quanto é difícil, os milhões de pessoas que passam por essa situação da droga, ele deveria me olhar como um pai vencedor. Ele até os 24 anos de idade, recebia pensão alimentícia. Eu saí de casa pra trabalhar com 14”, desabafou Frota no “No Alvo”.

Além disso, Frota também disse que a imprensa sabe dizer apenas que ele “abandonou o filho”, o que na sua visão não é verdade. “Não tem nada mais pra falar, tudo que tinha pra falar, foi falado, a minha relação tá muito resolvida, eu sou um grande pai pro Enzo, pra Bella, fui um pai pra ele, mas sou pai também de milhares de crianças que eu ajudo todos os dias, desde que eu me entendo por gente, principalmente quando eu me torno político”, disse Frota, que também é pai de Bella, de 6 anos, fruto do relacionamento com Fabi. Além de Enzo, filho adotivo, de 18 anos.

“Ele escolheu se afastar e está tudo certo, eu estou muito bem resolvido com isso, com a minha família, apaixonado, mas é preciso falar porque nesse país de hipócritas, nesse país de falsos moralistas, ninguém sabe da história. Que fique bem claro para todo o Brasil que eu estou bem resolvido com essa situação, não tem outra situação e ninguém vai mudar a minha cabeça com relação a isso”, concluiu. Na Alemanha, Mayã é estrategista digital e mora na Alemanha com a esposa, Emilie. Em agosto de 2024, ele se tornou pai de uma menina chamada Eloise, neta de Alexandre Frota.

