Esqueça o verde e o azul: a cor do verão 2026 veio para surpreender

A cor também é a favorita da Taylor Swift

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:00

A cor traz alegria, frescor e vibração
A cor traz alegria, frescor e vibração

Para quem se liga no mundo da moda, o verão é sempre uma temporada empolgante, com suas cores vibrantes e tons claros. No verão de 2026 uma cor promete dominar: o laranja.

Tomando as passarelas e queridinho do streetwear, o laranja é uma cor vibrante com forte significado espiritual e até mercadológico. A cor chega antes, e chega para causar. Saiba por quê o laranja está na moda e qual seu significado.

Tons de laranja

Laranja é a cor de 2026

A chegada do laranja

Conforme noticia o portal Magazzine, o laranja era uma cor que aparecia pouco. Justamente por ser bem vibrante e chamar atenção, era geralmente usada para detalhe nas peças ou de maneira coadjuvante.

Mas agora a história começou a mudar. Fendi, Chanel, Hermès, Lisandra, Ferragamo e outras marcas apostaram na cor para a coleção Resort 2026. Segundo pesquisas, nas passarelas o aumento foi de 17%.

No meio streetwear (moda urbana), roupas pensadas para trazer estilo ao cotidiano urbano, acessórios como bolsas ou óculos escuros laranja viraram uma forma de expressar estilo e personalidade no dia a dia.

A cor também lembra Aperol Spritz, drink elegante e refrescante que é símbolo do verão europeu.

Laranja Taylor

A cantora Taylor Swift lançou seu álbum The Life of a Showgirl em 2025, com a capa contrastando o fundo azul-piscina com tipografia laranja brilhante. A cor escolhida para o vinil também foi laranja vibrante.

A cantora aderiu forte ao laranja em sua nova era, com cor de batom e vestido, e marcas seguiram a deixa para aproveitar o engajamento. O resultado foi um boom alaranjado nas ruas e nas redes sociais. É mesmo a cor desse verão.

Significado do laranja

A cor, para a psicologia das cores, é associada à alegria, empolgação e vitalidade. É o agito típico do verão. No marketing da moda, o destaque que a cor traz é usado para criar conexão com o cliente e marcar lembranças duradouras.

Se depois desses fatos você começou a pensar em aderir à estética laranja, se liga nas dicas:

  • Para as roupas, aposte na variedade de tons, desde mais vibrantes até mais terrosos, dependendo da ocasião. Tente também combinar com azul, cor complementar.
  • Nos feeds e moodboards, combine com imagens alegres e que trazem frescor, como o já citado Aperol Spritz

O segredo para arrasar com o laranja é abraçar os bons sentimentos e vibrações que a cor traz

