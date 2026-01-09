NOVELA DAS 6

Candinho é pego no pulo com 'outra' em pleno Réveillon de 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (9)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) vai revelar sua identidade como Doris River Crédito: Reprodução/TV Globo

Segura o coração, que o capítulo desta sexta-feira (9) de Êta Mundo Melhor! promete! Para começar: Míriam agradece o teto oferecido por Estela, tentando uma aproximação real com ela e até brincando com a pequena Anabela. Só que, entre um sorriso e outro, Estela decide soltar uma bomba para Dita: ela confessa que é a verdadeira mãe de Anabela.

Enquanto isso, o amor paira sobre Lourival. O homem está numa saia justa, morrendo de medo de ter se apaixonado por Dita, especialmente agora com a fofoca sobre Doris ter chegado aos ouvidos de Manoela.

E por falar em Doris, no meio da celebração no Dancing, Zulma e Zenaide dão um jeito de invadir a festa. E não é que a Zulma deu a sorte (ou o azar) de ver exatamente o que não devia? Ela flagra Candinho no maior beijo com a misteriosa Doris River.