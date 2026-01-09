Acesse sua conta
Candinho é pego no pulo com 'outra' em pleno Réveillon de 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (9)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) vai revelar sua identidade como Doris River Crédito: Reprodução/TV Globo 

Segura o coração, que o capítulo desta sexta-feira (9) de Êta Mundo Melhor! promete! Para começar: Míriam agradece o teto oferecido por Estela, tentando uma aproximação real com ela e até brincando com a pequena Anabela. Só que, entre um sorriso e outro, Estela decide soltar uma bomba para Dita: ela confessa que é a verdadeira mãe de Anabela.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Enquanto isso, o amor paira sobre Lourival. O homem está numa saia justa, morrendo de medo de ter se apaixonado por Dita, especialmente agora com a fofoca sobre Doris ter chegado aos ouvidos de Manoela.

E por falar em Doris, no meio da celebração no Dancing, Zulma e Zenaide dão um jeito de invadir a festa. E não é que a Zulma deu a sorte (ou o azar) de ver exatamente o que não devia? Ela flagra Candinho no maior beijo com a misteriosa Doris River.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

