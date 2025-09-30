TRETA

Criador de Tocanna, a IA que irritou Jay-Z, promete nova polêmica com música sobre o Rio

Personagem com “bico de diva pop” nasceu como sátira, viralizou com paródia de Empire State of Mind e agora mira nova faixa: Rio de Janeiro

Flavia Azevedo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:32

Jay-Z Crédito: Shutterstock

Uma cantora com bico de tucano e pose de diva pop – a @tocannaoficial, criada por inteligência artificial – gerou comoção entre brasileiros ao ter sua música retirada de todas as plataformas. É Tocanna, identidade por trás de São Paulo, faixa que faz paródia de Empire State of Mind, parceria de Jay-Z com Alicia Keys, e viralizou no TikTok.

A música, com letra explícita e um retrato nada amistoso da capital paulista, ganhou versões em diversos idiomas. Foi a versão em espanhol que chegou até Jay-Z, que, sem ter sido creditado na faixa, pediu sua retirada da internet.

"Nem de longe imaginei que a música tomaria essa proporção, muito menos que chegaria até o Jay-Z ou à Alicia Keys", comenta o designer gráfico Gustavo Sali, 25 anos, criador da personagem. Ele não mostra o rosto, mas já realiza “provocações” com IA há tempos. Foi ele quem criou a imagem viral de Katy Perry com um vestido de flores e outro em formato de chave no Met Gala, que chegou até a mãe da cantora.

Com Tocanna, garante, a ideia é mais entretenimento do que provocação. "A intenção, desde o início, era ser algo cômico, absurdo e divertido. A Tocanna não nasceu para ser uma cantora 'séria', ela é uma sátira, um meme de artista pop", diz Gustavo, que chegou a descrever a personagem no Spotify como “a primeira cantora de origem animal indicada ao Grammy e também embaixadora da ONU”.

Embate com Jay-Z

Tocanna surgiu em 2023 como brincadeira entre Gustavo e um amigo, que queriam criar um personagem meio humano, meio animal. O amigo desistiu, mas ele seguiu em frente. A faixa São Paulo viralizou ao aparecer em vídeos cômicos sobre a cidade e, traduzida em espanhol, foi parar nas mãos de Jay-Z.

"A tradução surgiu de forma espontânea e divertida, como parte do meme", conta o designer. Segundo ele, não houve lucro com a faixa. A decisão de não creditar Jay-Z e Alicia Keys foi “por conta dos direitos e do tamanho dos nomes envolvidos”. "Se quiserem que seja retirada, têm todo o direito", afirma.

Próximo alvo: Rio de Janeiro

Apesar do embate, Gustavo não pensa em parar. Ele já trabalha em uma nova faixa, Rio de Janeiro, que deve seguir os moldes da primeira. "Adoraria creditar os artistas originais, mas isso depende de autorização", diz.

Questionado sobre as recentes mudanças do Spotify, que endureceu regras contra músicas feitas por IA, Gustavo minimiza: "Ela pode estar no Spotify ou não, e isso pouco importa, o personagem existe além da plataforma".

Para ele, a inteligência artificial não substitui o trabalho humano. "O público ainda tem necessidade de conexão real, de acompanhar a rotina e a personalidade de alguém. A Tocanna é entretenimento, um produto digital, mas não substitui. O que a IA traz é uma nova camada criativa, mas o toque humano continua essencial."

