Alok chega ao pódio mundial dos DJs após seis anos agitando o Carnaval de Salvador

Brasil em festa: Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu colocam a música eletrônica nacional no ranking dos 100 melhores do mundo da DJ Mag

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:46

Alok puxou trio sem corda no Carnaval de Salvador pela sexta vez em 2025
Alok puxou trio sem corda no Carnaval de Salvador pela sexta vez em 2025 Crédito: Lucas Moura /SECOM /PMS

A cena eletrônica brasileira vive um momento histórico em 2025: quatro artistas do País figuram no prestigiado ranking dos 100 melhores DJs do mundo, divulgado pela revista britânica DJ Mag. Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu representam o Brasil na lista que dita tendências da indústria global.

Alok, já um nome consagrado muito além das pistas, alcançou um feito inédito. O goiano - que já tem lugar cativo no Carnaval de Salvador - conquistou a 3ª posição, sua melhor desde que estreou na lista em 2015. Com mais de 22 milhões de ouvintes mensais, está no pódio global, atrás apenas de David Guetta e Martin Garrix.

Na 11ª posição, aparece Lukas Rafael Ruiz Hespanhol, o Vintage Culture. Natural do Mato Grosso do Sul, ele estreou no ranking em 2016 e hoje é referência mundial. Conhecido por maratonas de até dez horas, leva seu som a festivais icônicos como Tomorrowland e Burning Man.

Entre os novos talentos, Pedro Luis Nunes Maia, o Mochakk, de 26 anos, mostra ascensão meteórica. Pelo segundo ano consecutivo na lista, subiu cinco posições em relação a 2024 e chegou ao 56º lugar. Próximo de estrelas como Dua Lipa e com sets marcados pelo house, já brilhou em palcos de peso como o Coachella.

Alok comanda pipoca no Circuito Dodô neste sábado (1º)
Alok desfila pelo Carnaval de Salvador pelo sexto ano
Alok é a primeira atração confirmada no Tomorrowland Brasil 2024
Alok puxou trio sem corda no Carnaval de Salvador pela sexta vez
Passagem do bloco de Alok na Barra
Alok vai comandar pipoca neste sábado (10), no circuito Dodô
Alok comanda pipoca no Circuito Dodô neste sábado (1º)

Fechando o quarteto, o paulista Liu alcançou a 71ª posição. Descrito pela DJ Mag como dono de um estilo “contagiantemente divertido”, ele estreou no ranking em 2023 e cresce ano a ano — do 98º lugar, passou ao 79º e agora confirma a escalada. Em 2025, provou força ao lançar seu próprio festival, o Around The World, realizado em agosto em São Paulo.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo com agências

