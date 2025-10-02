MELHORES DO MUNDO

Alok chega ao pódio mundial dos DJs após seis anos agitando o Carnaval de Salvador

Brasil em festa: Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu colocam a música eletrônica nacional no ranking dos 100 melhores do mundo da DJ Mag

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:46

Alok puxou trio sem corda no Carnaval de Salvador pela sexta vez em 2025 Crédito: Lucas Moura /SECOM /PMS

A cena eletrônica brasileira vive um momento histórico em 2025: quatro artistas do País figuram no prestigiado ranking dos 100 melhores DJs do mundo, divulgado pela revista britânica DJ Mag. Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu representam o Brasil na lista que dita tendências da indústria global.

Alok, já um nome consagrado muito além das pistas, alcançou um feito inédito. O goiano - que já tem lugar cativo no Carnaval de Salvador - conquistou a 3ª posição, sua melhor desde que estreou na lista em 2015. Com mais de 22 milhões de ouvintes mensais, está no pódio global, atrás apenas de David Guetta e Martin Garrix.

Na 11ª posição, aparece Lukas Rafael Ruiz Hespanhol, o Vintage Culture. Natural do Mato Grosso do Sul, ele estreou no ranking em 2016 e hoje é referência mundial. Conhecido por maratonas de até dez horas, leva seu som a festivais icônicos como Tomorrowland e Burning Man.

Entre os novos talentos, Pedro Luis Nunes Maia, o Mochakk, de 26 anos, mostra ascensão meteórica. Pelo segundo ano consecutivo na lista, subiu cinco posições em relação a 2024 e chegou ao 56º lugar. Próximo de estrelas como Dua Lipa e com sets marcados pelo house, já brilhou em palcos de peso como o Coachella.

Fechando o quarteto, o paulista Liu alcançou a 71ª posição. Descrito pela DJ Mag como dono de um estilo “contagiantemente divertido”, ele estreou no ranking em 2023 e cresce ano a ano — do 98º lugar, passou ao 79º e agora confirma a escalada. Em 2025, provou força ao lançar seu próprio festival, o Around The World, realizado em agosto em São Paulo.

