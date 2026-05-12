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Quem é Sol de Andrade? Dentista apontada como affair de Zé Felipe já recebeu curtida de Vini Jr.

Influenciadora chamou atenção nas redes por semelhança com Virginia Fonseca

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:00

Sol de Andrade
Sol de Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

Sol de Andrade virou assunto nas redes sociais após um encontro com Zé Felipe em março. Desde então, os fãs passaram a buscar mais informações sobre a influenciadora e cirurgiã-dentista, que soma mais de 164 mil seguidores nas redes sociais.

Nas redes sociais, a mineira costuma compartilhar registros de viagens, looks e momentos da rotina. Seus conteúdos são voltados ao lifestyle, e ela já mostrou passagens por destinos como Miami, Porto Rico, Paris e Itália. Hotéis de luxo, restaurantes sofisticados e produções de moda também fazem parte do perfil da influenciadora.

Sol de Andrade

Sol de Andrade por Reprodução/Instagram
Sol de Andrade por Reprodução/Instagram
Sol de Andrade por Reprodução/Instagram
Sol de Andrade por Reprodução/Instagram
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Sol de Andrade por Reprodução/Instagram

Discreta em relação à vida pessoal, Sol confirmou, à revista Quem, que esteve com Zé Felipe em Belo Horizonte, no dia 22 de março. Mas o cantor não é o único famoso de olho na dentista. Além das viagens e da rotina glamourosa, outro detalhe que chamou atenção dos seguidores foi a quantidade de celebridades que acompanham Sol nas redes sociais. Entre eles, estão João Vicente de Castro, João Silva, Gui Araújo, Guilherme Napolitano e Pipo Marques.

Outro nome que chamou atenção entre os seguidores foi o do jogador Vinícius Júnior. Em fevereiro de 2024, o atacante do Real Madrid curtiu uma publicação de aniversário feita por Sol. Já neste ano, foi a vez de Zé Felipe interagir com o perfil da dentista e deixar uma curtida em uma foto publicada no início de março.

Recentemente, outra movimentação nas redes também repercutiu entre os fãs. Em uma das fotos mais recentes de Sol, Guilherme Napolitano deixou um comentário considerado "apaixonado" pelos seguidores.

A influenciadora também chamou atenção da web pela semelhança física com Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe e atual namorada de Vini Jr. Nas redes sociais, internautas apontaram características parecidas entre as duas, como o cabelo loiro, os traços do rosto e o estilo adotado nas publicações.

Redes sociais de Sol de Oliveira

Vini Jr. segue Sol por Reprodução/Instagram
Instagram de Sol de Oliveira por Reprodução/Instagram
Curtidas de famosos no perfil de Sol por Reprodução/Instagram
Sol e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
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Vini Jr. segue Sol por Reprodução/Instagram

Em conversa com a revista Quem, Sol confirmou o encontro com o cantor. Inicialmente reservada, ela evitou comentar o assunto, mas depois confirmou a informação de forma direta. "Confirmo!", respondeu à publicação.

Questionada sobre a possibilidade de os dois ainda manterem contato ou terem vivido outros momentos juntos, a influenciadora preferiu não entrar em detalhes.

A assessoria de imprensa de Zé Felipe também foi procurada pela revista e afirmou que o artista "não tem nada para falar" sobre o assunto.

Mansão de Zé Felipe

Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
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Mansão de Zé Felipe por Reprodução

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Tags:

zé Felipe Vini jr. sol de Andrade

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