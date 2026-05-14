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Tatá Werneck troca avião por carro em viagem para nova novela e revela crise de ansiedade: 'Tomei um remédio'

Atriz contou que trocou avião por carro por causa da claustrofobia e desabafou sobre momento difícil antes de evento da Globo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:37

Tatá Werneck interpreta Brigitte em 'Quem ama cuida' Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Tatá Werneck usou as redes sociais para relatar uma crise de ansiedade antes da festa de lançamento de "Quem Ama Cuida", próxima novela das 21h da Globo. O evento acontece nesta quinta-feira (14), em São Paulo.

Morando no Rio de Janeiro, a atriz, que interpretará a personagem Brigitte, contou que decidiu fazer o trajeto de carro por causa da claustrofobia, já que não consegue viajar de avião. Durante o percurso, porém, a ansiedade aumentou e ela precisou recorrer à medicação.

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"Vim de carro para São Paulo. Foi me dando ansiedade e tomei um remédio. Jornalistas, peguem leve nas perguntas na festa da novela hoje. Estou a ponto de dar minha senha do banco para qualquer um", disse Tatá no X, o antigo Twitter, com bom humor.

O relato rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou uma onda de apoio dos seguidores. Muitos fãs enviaram mensagens de carinho e compartilharam dicas para ajudá-la a lidar com a crise. "Tatá, toma um chá de cidreira também. Hoje será lindo, confia", disse um seguidor. "Eu sei, obrigada", agradeceu a artista. "Vai ser uma noite linda. Aproveite!", comentou outro fã. "Será, estou animada", continuou Tatá.

Tatá também explicou como a claustrofobia afeta suas viagens e revelou que sente desconforto até mesmo dentro do carro quando chega em grandes cidades. "Avião, eu não consigo. E carro, quando chega na cidade, eu fico com medo de abrir o vidro", contou.

Segundo a atriz, ela estava há um tempo sem enfrentar crises mais intensas, mas mudanças na rotina costumam impactar diretamente sua ansiedade. "Eu estava há um tempo sem tomar remédios. Mas eu tenho uma rotina. E ter rotina ajuda muito na ansiedade. Aí quando eu viajo...".

Em meio às mensagens de apoio, Tatá também rebateu um comentário crítico de um internauta que ironizou o assunto. "Nossa, o mesmo discurso de quando saiu do Rio para São Paulo ser entrevistada pelo Bial. Metade do programa foi sobre o trajeto. Que discurso chato", escreveu a pessoa.