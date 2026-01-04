Acesse sua conta
Alterar senha
Quem é Carrie Lawrence, ex-atleta americana que se casou com Marta

A jogadora brasileira oficializou a união com a amada em uma cerimônia discreta realizada nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:43

Carrie Lawrence
Carrie Lawrence Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Considerada a maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Silva, de 39 anos, se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2/1). A cerimônia foi intimista e realizada na Flórida, nos Estados Unidos, onde a brasileira vive atualmente.

O relacionamento entre as duas começou há cerca de quatro anos e o noivado foi oficializado em agosto de 2024. Marta e Carrie se conheceram no Orlando Pride, clube da National Women’s Soccer League (NWSL). As duas chegaram a atuar juntas pelo time norte-americano. Enquanto a brasileira segue em atividade pelo clube, Lawrence já encerrou a carreira profissional.

Marta da Silva e Carrie Lawrence

Marta fica noiva de colega de time por Redes sociais
Marta anuncia noivado com Carrie Lawrence por Redes sociais
Carrie Lawrence por Reprodução / Redes Sociais
Marta e a namorada por Redes sociais
Marta com a medalha por Alexandre Loureiro/COB
Marta é desfalque na semi-final por Miriam Jeske/COB
Marta por Sam Robles/CBF
Marta está entre as jogadoras relacionadas para jogo em Salvador por Thais Magalhães/CBF
1 de 8
Marta fica noiva de colega de time por Redes sociais

