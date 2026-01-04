ESPOSA

Quem é Carrie Lawrence, ex-atleta americana que se casou com Marta

A jogadora brasileira oficializou a união com a amada em uma cerimônia discreta realizada nos Estados Unidos

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 10:43

Carrie Lawrence Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Considerada a maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Silva, de 39 anos, se casou com Carrie Lawrence, ex-atleta do Orlando Pride, na última sexta-feira (2/1). A cerimônia foi intimista e realizada na Flórida, nos Estados Unidos, onde a brasileira vive atualmente.

O relacionamento entre as duas começou há cerca de quatro anos e o noivado foi oficializado em agosto de 2024. Marta e Carrie se conheceram no Orlando Pride, clube da National Women’s Soccer League (NWSL). As duas chegaram a atuar juntas pelo time norte-americano. Enquanto a brasileira segue em atividade pelo clube, Lawrence já encerrou a carreira profissional.