SAÚDE

Médico escreve livro para falar da importância do Martagão Gesteira

Obra do cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo será lançado nesta terça (18) no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto

Doris Miranda

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00

O médico Carlos Emanuel Melo e sua obra Crédito: divulgação

A importância do Martagão Gesteira para o Sistema Único de Saúde (SUS) e como o hospital se tornou um patrimônio dos baianos. Este é o mote do livro O Hospital da Minha Vida, que será lançado nesta quinta (18), às 16h, no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto. Escrita pelo cirurgião pediátrico Carlos Emanuel Melo, a obra conta, a partir de fatos e memórias, a história de uma das principais instituições de saúde da Bahia, sob a ótica de quem está há 25 anos na linha de frente da batalha pela causa da saúde infantojuvenil.

“Quando eu decidi escrever este livro, um dos principais objetivos era mostrar para toda a sociedade o que acontece dentro daquele hospital, porque ele é tão importante e o que ele representa para milhares de famílias baianas que ali encontram acolhimento, amor, acesso à saúde de qualidade e cura”, destaca Melo, que abriu mão dos direitos autorais. Toda a renda obtida com a venda do livro será revertida para o Martagão.

O livro conta com ilustrações do artista plástico Elano Passos e com prefácio do estrategista de comunicação e publicitário Nizan Guanaes, CEO da N Ideias. “São dois nomes de peso que se somam a este projeto, que acreditam na causa defendida pelo hospital”, acrescenta o médico. Nascido em Salvador, Melo é cirurgião pediátrico e gestor de unidades hospitalares. Formado pela Escola Bahiana de Medicina, fez residência em cirurgia pediátrica e em cirurgiã geral no SUS/ São Paulo.

Na Liga Álvaro Bahia, instituição filantrópica centenária atuante na área da saúde, ocupou os cargos de diretor médico, superintendente e diretor presidente. Atualmente, é superintendente geral da Liga, entidade mantenedora do Martagão Gesteira e que está à frente também do Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, e do Hospital da Criança de Maringá, no Paraná.