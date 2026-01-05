ASTROLOGIA

Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)

O céu estimula liderança, autoconfiança e atitude no trabalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:15

Dinheiro vai chegar para 4 signos Crédito: Reprodução

Se você precisava de um empurrão para começar a semana, ele veio do céu. A Lua em Leão ativa ambição, coragem e vontade de se destacar profissionalmente.

É um excelente dia para reuniões, apresentações, negociações e decisões importantes. Quem mostra segurança e clareza tende a ser ouvido.

Veja como isso se reflete para os signos:

Áries e Leão lideram e inspiram equipes.

Gêmeos convence com argumentos e criatividade.

Câncer valoriza seus talentos e pensa em ganhos.

Escorpião ganha visibilidade e reconhecimento.

Capricórnio passa por mudanças estratégicas.

Peixes organiza a rotina e aumenta produtividade.

Atenção apenas ao excesso de orgulho ou disputa de ego. Liderar não é competir,é influenciar.

