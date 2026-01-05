Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:15
Se você precisava de um empurrão para começar a semana, ele veio do céu. A Lua em Leão ativa ambição, coragem e vontade de se destacar profissionalmente.
É um excelente dia para reuniões, apresentações, negociações e decisões importantes. Quem mostra segurança e clareza tende a ser ouvido.
Áries e Leão lideram e inspiram equipes.
Gêmeos convence com argumentos e criatividade.
Câncer valoriza seus talentos e pensa em ganhos.
Escorpião ganha visibilidade e reconhecimento.
Capricórnio passa por mudanças estratégicas.
Peixes organiza a rotina e aumenta produtividade.
Atenção apenas ao excesso de orgulho ou disputa de ego. Liderar não é competir,é influenciar.
Mensagem do trabalho: confiança abre portas que esforço sozinho não abre.