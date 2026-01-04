Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 20:20
Este domingo começa com o Universo falando baixo. A Lua em Câncer pede silêncio interno, acolhimento e respeito às próprias emoções. Não é fraqueza sentir, é preparo.
Mas à medida que o dia avança, algo muda. À noite, a Lua entra em Leão e o céu muda o tom: agora é hora de se posicionar, aparecer e confiar em si.
primeiro, escute o que você sente.
depois, honre isso com atitude.
É um dia ideal para entender o que pesa no coração e decidir o que merece continuar na sua vida. Não leve para a semana o que já cumpriu seu ciclo.
Mensagem espiritual do dia: quem se acolhe por dentro, não precisa se esconder do mundo.