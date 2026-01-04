ASTROLOGIA

Não leve para a semana: O que cada signo precisa deixar para trás neste domingo (4 de janeiro) para ser feliz

Lua em Câncer acolhe, Lua em Leão impulsiona: o dia é sobre sentir e depois agir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Este domingo começa com o Universo falando baixo. A Lua em Câncer pede silêncio interno, acolhimento e respeito às próprias emoções. Não é fraqueza sentir, é preparo.

Mas à medida que o dia avança, algo muda. À noite, a Lua entra em Leão e o céu muda o tom: agora é hora de se posicionar, aparecer e confiar em si.

O recado é claro:

primeiro, escute o que você sente.

depois, honre isso com atitude.

É um dia ideal para entender o que pesa no coração e decidir o que merece continuar na sua vida. Não leve para a semana o que já cumpriu seu ciclo.

