Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (4) podem vir através dos sonhos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 06:00
Se você está pensando em fazer uma fezinha neste domingo, 4 de janeiro de 2026, vale olhar com carinho para o céu. O clima astrológico do dia é intenso: a Lua segue em Câncer, já se aproximando da fase Cheia, enquanto o Sol permanece em Capricórnio.
Esse confronto entre razão e emoção pode influenciar decisões, apostas e até a forma como você lida com dinheiro e expectativas.
É um domingo que pede equilíbrio: cuidar das responsabilidades sem ignorar os sentimentos. E, para quem gosta de unir astrologia e sorte, alguns números podem ganhar um significado especial.
Seja para apostar, refletir ou simplesmente aproveitar o domingo, a dica é clara: escute sua intuição, mas mantenha os pés no chão.