ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (4) podem vir através dos sonhos

Lua em Câncer caminha para a fase Cheia e mexe com emoções, intuição e escolhas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha neste domingo, 4 de janeiro de 2026, vale olhar com carinho para o céu. O clima astrológico do dia é intenso: a Lua segue em Câncer, já se aproximando da fase Cheia, enquanto o Sol permanece em Capricórnio.

Esse confronto entre razão e emoção pode influenciar decisões, apostas e até a forma como você lida com dinheiro e expectativas.

É um domingo que pede equilíbrio: cuidar das responsabilidades sem ignorar os sentimentos. E, para quem gosta de unir astrologia e sorte, alguns números podem ganhar um significado especial.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

O domingo pede calma dentro de casa. Questões familiares podem despertar emoções mais fortes, então evite reações impulsivas. Dê um tempo ao coração antes de decidir qualquer coisa.



O domingo pede calma dentro de casa. Questões familiares podem despertar emoções mais fortes, então evite reações impulsivas. Dê um tempo ao coração antes de decidir qualquer coisa. Números da sorte: 13, 24, 59

Touro (21/04 a 20/05)

Sua mente está ativa e curiosa. Conversas profundas, leituras ou reflexões ajudam a organizar sentimentos antigos. Um bom dia para clarear ideias, inclusive financeiras.



Sua mente está ativa e curiosa. Conversas profundas, leituras ou reflexões ajudam a organizar sentimentos antigos. Um bom dia para clarear ideias, inclusive financeiras. Números da sorte: 6, 32, 48

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco recai sobre segurança e estabilidade. Não é o melhor momento para grandes riscos; valorize o que já conquistou e evite gastos por impulso.



O foco recai sobre segurança e estabilidade. Não é o melhor momento para grandes riscos; valorize o que já conquistou e evite gastos por impulso. Números da sorte: 15, 21, 40

Câncer (21/06 a 22/07)

Com a Lua brilhando no seu signo, a intuição está afiada. Emoções à flor da pele, mas também uma sensibilidade poderosa para sentir o momento certo de agir.



Com a Lua brilhando no seu signo, a intuição está afiada. Emoções à flor da pele, mas também uma sensibilidade poderosa para sentir o momento certo de agir. Números da sorte: 1, 11, 22

Leão (22/07 a 22/08)

O dia pede recolhimento. Um certo cansaço emocional pode surgir, e ouvir os próprios sonhos, literalmente, pode trazer pistas importantes sobre o futuro.



O dia pede recolhimento. Um certo cansaço emocional pode surgir, e ouvir os próprios sonhos, literalmente, pode trazer pistas importantes sobre o futuro. Números da sorte: 9, 37, 53

Virgem (23/08 a 22/09)

As amizades ganham destaque. Conversas sinceras e apoio mútuo fortalecem laços. Projetos para o futuro ficam mais claros quando você pensa no coletivo.



As amizades ganham destaque. Conversas sinceras e apoio mútuo fortalecem laços. Projetos para o futuro ficam mais claros quando você pensa no coletivo. Números da sorte: 5, 26, 41

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo sendo domingo, assuntos ligados à carreira ou imagem pública podem ocupar sua mente. O desafio é equilibrar ambição com sensibilidade.



Mesmo sendo domingo, assuntos ligados à carreira ou imagem pública podem ocupar sua mente. O desafio é equilibrar ambição com sensibilidade. Números da sorte: 8, 19, 60

Escorpião (23/10 a 21/11)

A vontade de expandir horizontes cresce. Pode ser por meio de estudos, espiritualidade ou planos de viagem. Confie mais na fé e menos no controle.



A vontade de expandir horizontes cresce. Pode ser por meio de estudos, espiritualidade ou planos de viagem. Confie mais na fé e menos no controle. Números da sorte: 3, 27, 45

Sagitário (22/11 a 21/12)

Um dia ideal para cura emocional. Questões profundas vêm à tona, pedindo desapego e sinceridade. Intimidade e confiança fazem toda a diferença.



Um dia ideal para cura emocional. Questões profundas vêm à tona, pedindo desapego e sinceridade. Intimidade e confiança fazem toda a diferença. Números da sorte: 14, 33, 51

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com o Sol no seu signo em oposição à Lua, os relacionamentos pedem atenção. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho, permita-se receber apoio.



Com o Sol no seu signo em oposição à Lua, os relacionamentos pedem atenção. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho, permita-se receber apoio. Números da sorte: 14, 33, 51

Aquário (20/01 a 18/02)

O corpo dá sinais de que precisa de cuidado. Diminua o ritmo, organize a semana com calma e respeite seus limites físicos e mentais.



O corpo dá sinais de que precisa de cuidado. Diminua o ritmo, organize a semana com calma e respeite seus limites físicos e mentais. Números da sorte: 7, 25, 49

Peixes (20/02 a 20/03)

O astral está leve e inspirador. Criatividade, romance e prazer estão em alta. Um ótimo dia para se divertir e fazer algo que alimente a alma.



O astral está leve e inspirador. Criatividade, romance e prazer estão em alta. Um ótimo dia para se divertir e fazer algo que alimente a alma. Números da sorte: 4, 18, 42