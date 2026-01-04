Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (4) podem vir através dos sonhos

Lua em Câncer caminha para a fase Cheia e mexe com emoções, intuição e escolhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer uma fezinha neste domingo, 4 de janeiro de 2026, vale olhar com carinho para o céu. O clima astrológico do dia é intenso: a Lua segue em Câncer, já se aproximando da fase Cheia, enquanto o Sol permanece em Capricórnio.

Esse confronto entre razão e emoção pode influenciar decisões, apostas e até a forma como você lida com dinheiro e expectativas.

É um domingo que pede equilíbrio: cuidar das responsabilidades sem ignorar os sentimentos. E, para quem gosta de unir astrologia e sorte, alguns números podem ganhar um significado especial.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O domingo pede calma dentro de casa. Questões familiares podem despertar emoções mais fortes, então evite reações impulsivas. Dê um tempo ao coração antes de decidir qualquer coisa.
  • Números da sorte: 13, 24, 59

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Sua mente está ativa e curiosa. Conversas profundas, leituras ou reflexões ajudam a organizar sentimentos antigos. Um bom dia para clarear ideias, inclusive financeiras.
  • Números da sorte: 6, 32, 48

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco recai sobre segurança e estabilidade. Não é o melhor momento para grandes riscos; valorize o que já conquistou e evite gastos por impulso.
  • Números da sorte: 15, 21, 40

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com a Lua brilhando no seu signo, a intuição está afiada. Emoções à flor da pele, mas também uma sensibilidade poderosa para sentir o momento certo de agir.
  • Números da sorte: 1, 11, 22

  • Leão (22/07 a 22/08)
    O dia pede recolhimento. Um certo cansaço emocional pode surgir, e ouvir os próprios sonhos, literalmente, pode trazer pistas importantes sobre o futuro.
  • Números da sorte: 9, 37, 53

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    As amizades ganham destaque. Conversas sinceras e apoio mútuo fortalecem laços. Projetos para o futuro ficam mais claros quando você pensa no coletivo.
  • Números da sorte: 5, 26, 41

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Mesmo sendo domingo, assuntos ligados à carreira ou imagem pública podem ocupar sua mente. O desafio é equilibrar ambição com sensibilidade.
  • Números da sorte: 8, 19, 60

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A vontade de expandir horizontes cresce. Pode ser por meio de estudos, espiritualidade ou planos de viagem. Confie mais na fé e menos no controle.
  • Números da sorte: 3, 27, 45

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Um dia ideal para cura emocional. Questões profundas vêm à tona, pedindo desapego e sinceridade. Intimidade e confiança fazem toda a diferença.
  • Números da sorte: 14, 33, 51

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Com o Sol no seu signo em oposição à Lua, os relacionamentos pedem atenção. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho, permita-se receber apoio.
  • Números da sorte: 14, 33, 51

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O corpo dá sinais de que precisa de cuidado. Diminua o ritmo, organize a semana com calma e respeite seus limites físicos e mentais.
  • Números da sorte: 7, 25, 49

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O astral está leve e inspirador. Criatividade, romance e prazer estão em alta. Um ótimo dia para se divertir e fazer algo que alimente a alma.
  • Números da sorte: 4, 18, 42

Seja para apostar, refletir ou simplesmente aproveitar o domingo, a dica é clara: escute sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

