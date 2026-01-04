ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

O domingo traz uma energia de fechamento, reflexão e preparação emocional para os próximos passos do ano

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O clima do dia favorece introspecção, organização emocional e decisões mais conscientes. Não é sobre fazer muito, mas sobre compreender melhor o que você sente e o que deseja levar adiante nesta semana. Veja a previsão.

Áries: Um dia ideal para refletir antes de agir. Silenciar impulsos ajuda a enxergar soluções mais duradouras.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 4

Touro: Estabilidade emocional vem do cuidado com a rotina e com o corpo. Evite se cobrar demais.

Cor da sorte: Marrom claro

Número da sorte: 8

Gêmeos: Pensamentos se organizam melhor quando você desacelera. Bom dia para planejar a semana.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 13

Câncer: Emoções ficam mais sensíveis, mas também mais claras. Conversas sinceras trazem alívio.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 21

Leão: O domingo pede recolhimento e autocuidado. Respeitar seus limites fortalece sua confiança.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Organização interna é mais importante do que arrumar tudo ao redor. Menos controle, mais fluidez.

Cor da sorte: Off-white

Número da sorte: 16

Libra: Buscar equilíbrio emocional ajuda a encerrar a semana com leveza. Evite decisões por pressão externa.

Cor da sorte: Azul pastel

Número da sorte: 6

Escorpião: Um dia poderoso para liberar ressentimentos. Soltar o passado traz paz imediata.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 19

Sagitário: O domingo favorece reflexões sobre propósito e próximos passos. Evite dispersão.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 12

Capricórnio: Planejar a semana traz segurança emocional. Pequenos ajustes fazem grande diferença.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 17

Aquário: Necessidade de silêncio e espaço pessoal. Honrar isso melhora seus relacionamentos.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

Peixes: O dia favorece conexão emocional e descanso profundo. Evite absorver problemas alheios.

Cor da sorte: Lavanda