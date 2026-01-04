Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:00
O clima do dia favorece introspecção, organização emocional e decisões mais conscientes. Não é sobre fazer muito, mas sobre compreender melhor o que você sente e o que deseja levar adiante nesta semana. Veja a previsão.
Áries: Um dia ideal para refletir antes de agir. Silenciar impulsos ajuda a enxergar soluções mais duradouras.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 4
Touro: Estabilidade emocional vem do cuidado com a rotina e com o corpo. Evite se cobrar demais.
Cor da sorte: Marrom claro
Número da sorte: 8
Gêmeos: Pensamentos se organizam melhor quando você desacelera. Bom dia para planejar a semana.
Cor da sorte: Verde menta
Número da sorte: 13
O drink que combina com cada signo
Câncer: Emoções ficam mais sensíveis, mas também mais claras. Conversas sinceras trazem alívio.
Cor da sorte: Pérola
Número da sorte: 21
Leão: O domingo pede recolhimento e autocuidado. Respeitar seus limites fortalece sua confiança.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: Organização interna é mais importante do que arrumar tudo ao redor. Menos controle, mais fluidez.
Cor da sorte: Off-white
Número da sorte: 16
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra: Buscar equilíbrio emocional ajuda a encerrar a semana com leveza. Evite decisões por pressão externa.
Cor da sorte: Azul pastel
Número da sorte: 6
Escorpião: Um dia poderoso para liberar ressentimentos. Soltar o passado traz paz imediata.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 19
Sagitário: O domingo favorece reflexões sobre propósito e próximos passos. Evite dispersão.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 12
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio: Planejar a semana traz segurança emocional. Pequenos ajustes fazem grande diferença.
Cor da sorte: Grafite
Número da sorte: 17
Aquário: Necessidade de silêncio e espaço pessoal. Honrar isso melhora seus relacionamentos.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 3
Peixes: O dia favorece conexão emocional e descanso profundo. Evite absorver problemas alheios.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 9