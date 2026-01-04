Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (4 de janeiro): como atrair clareza emocional para a nova semana

O domingo traz uma energia de fechamento, reflexão e preparação emocional para os próximos passos do ano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O clima do dia favorece introspecção, organização emocional e decisões mais conscientes. Não é sobre fazer muito, mas sobre compreender melhor o que você sente e o que deseja levar adiante nesta semana. Veja a previsão.

O domingo (4 de janeiro) traz um convite claro para desacelerar, ouvir o coração e aliviar cobranças internas

O domingo (4 de janeiro) traz um convite claro para desacelerar, ouvir o coração e aliviar cobranças internas

Os 3 signos mais sortudos de 2026 e por que tudo começa a dar certo para eles

Os 3 signos mais sortudos de 2026 e por que tudo começa a dar certo para eles

5 signos começam 2026 com o pé direito e sentem a mudança logo em janeiro

5 signos começam 2026 com o pé direito e sentem a mudança logo em janeiro

Áries: Um dia ideal para refletir antes de agir. Silenciar impulsos ajuda a enxergar soluções mais duradouras.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 4

Touro: Estabilidade emocional vem do cuidado com a rotina e com o corpo. Evite se cobrar demais.

Cor da sorte: Marrom claro

Número da sorte: 8

Gêmeos: Pensamentos se organizam melhor quando você desacelera. Bom dia para planejar a semana.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 13

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Emoções ficam mais sensíveis, mas também mais claras. Conversas sinceras trazem alívio.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 21

Leão: O domingo pede recolhimento e autocuidado. Respeitar seus limites fortalece sua confiança.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Organização interna é mais importante do que arrumar tudo ao redor. Menos controle, mais fluidez.

Cor da sorte: Off-white

Número da sorte: 16

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Buscar equilíbrio emocional ajuda a encerrar a semana com leveza. Evite decisões por pressão externa.

Cor da sorte: Azul pastel

Número da sorte: 6

Escorpião: Um dia poderoso para liberar ressentimentos. Soltar o passado traz paz imediata.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 19

Sagitário: O domingo favorece reflexões sobre propósito e próximos passos. Evite dispersão.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 12

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Planejar a semana traz segurança emocional. Pequenos ajustes fazem grande diferença.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 17

Aquário: Necessidade de silêncio e espaço pessoal. Honrar isso melhora seus relacionamentos.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

Peixes: O dia favorece conexão emocional e descanso profundo. Evite absorver problemas alheios.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 9

