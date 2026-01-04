ASTROLOGIA

O domingo (4 de janeiro) traz um convite claro para desacelerar, ouvir o coração e aliviar cobranças internas

Entre descanso e reflexões, o dia de hoje é sobre se tratar com mais compreensão e honestidade

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 4 de janeiro, traz uma energia mais suave e emocional, ideal para se reconectar consigo e com quem realmente importa. Não é um dia de grandes exigências, mas de escuta interna, acolhimento e escolhas que respeitam seus limites. Quanto mais você agir com sensibilidade, mais leve o dia tende a fluir. Veja a previsão.

Áries: Hoje pede menos impulso e mais escuta. Nem toda resposta precisa ser imediata. Dar um tempo para organizar os pensamentos evita conflitos desnecessários e decisões precipitadas.

Dica cósmica: Pausar também é uma forma de agir com sabedoria.

Touro: O domingo favorece conforto emocional e segurança afetiva. Estar perto de quem transmite calma faz toda a diferença. Evite ambientes ou conversas que gerem tensão.

Dica cósmica: Priorize o que traz sensação de acolhimento.

Gêmeos: Sua mente pode querer mil estímulos, mas hoje o corpo pede descanso. Escolha melhor com quem e onde gastar sua energia emocional.

Dica cósmica: Silêncio também organiza pensamentos.

Câncer: Emoções ficam mais evidentes hoje. Permita-se sentir sem se julgar. Cuidar de si é tão importante quanto cuidar dos outros.

Dica cósmica: Acolha suas emoções antes de tentar resolvê-las.

Leão: Hoje não é sobre provar nada a ninguém. Relaxar o controle traz mais prazer e autenticidade às relações.

Dica cósmica: Você não precisa estar no comando o tempo todo.

Virgem: A autocrítica pode falar mais alto hoje. Seja mais gentil consigo. Nem tudo precisa ser corrigido ou melhorado agora.

Dica cósmica: Descansar também faz parte do crescimento.

Libra: O dia favorece harmonia, mas não à custa do seu bem-estar. Evite dizer sim quando o corpo pede não.

Dica cósmica: Equilíbrio começa pelo respeito aos próprios limites.

Escorpião: Sensações profundas podem surgir. Em vez de controlar tudo, permita-se sentir e observar.

Dica cósmica: Nem tudo precisa de reação imediata.

Sagitário: O domingo pede mais presença e menos pressa. Aproveite o agora sem pensar tanto no próximo passo.

Dica cósmica: Estar inteiro no momento traz clareza.

Capricórnio: Soltar responsabilidades por algumas horas faz bem. Você não precisa carregar tudo sozinho hoje.

Dica cósmica: Descanso também é produtividade emocional.

Aquário: Hoje favorece conexões mais verdadeiras e menos superficiais. Escolha conversas que tenham significado.

Dica cósmica: Qualidade importa mais que quantidade.

Peixes: Sua sensibilidade está elevada. Busque ambientes calmos e pessoas que respeitem seu ritmo emocional.