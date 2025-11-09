FIM DE ANO SOLIDÁRIO

Shopping Paralela celebra Natal com tema de Harry Potter e ação em prol do Martagão Gesteira

Dinheiro arrecadado com campanha solidária irá para o hospital

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:06

Tema desse ano é inspirado no universo Harry Potter Crédito: Divulgação

A partir deste mês, o Shopping Paralela ganha ares de magia e solidariedade com a chegada do “Natal dos Encantos: o brilho de fazer a magia acontecer”. Inspirada no universo de Harry Potter, a programação natalina do centro de compras combina espetáculo visual, trilha sonora e uma ação beneficente em apoio ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico na Bahia.

O público poderá circular por cenários que recriam pontos icônicos da saga, como o Grande Salão, o escritório de Dumbledore, a Plataforma 9¾, a Casa do Hagrid e até a escadaria mágica. A experiência é gratuita e aberta ao público, com direito à presença do personagem mais aguardado da temporada: Papai Noel, apresentado como o “Guardião do Natal”.

Além do encantamento visual, o projeto aposta em um propósito social. A cada R$ 300 em compras mais R$ 20, os clientes poderão levar para casa um prato exclusivo criado pelo artista Elano Passos e, ao mesmo tempo, contribuir com o Martagão Gesteira. As duas peças disponíveis retratam paisagens de Salvador - a Igreja do Bonfim e o casario do Comércio com o Elevador Lacerda - e terão todo o lucro revertido para o hospital. A campanha começa no dia 13 de novembro.

Shopping Paralela inaugurou decoração natalina 1 de 5

Segundo Gabriel Araújo, gerente de Marketing do shopping, “o Paralela tem um compromisso com Salvador e com as pessoas. Unir o encanto do Natal à causa do Martagão é a forma mais bonita de lembrar que solidariedade também é um tipo de magia”.