Shopping Paralela celebra Natal com tema de Harry Potter e ação em prol do Martagão Gesteira

Dinheiro arrecadado com campanha solidária irá para o hospital

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:06

Tema desse ano é inspirado no universo Harry Potter
Tema desse ano é inspirado no universo Harry Potter

A partir deste mês, o Shopping Paralela ganha ares de magia e solidariedade com a chegada do “Natal dos Encantos: o brilho de fazer a magia acontecer”. Inspirada no universo de Harry Potter, a programação natalina do centro de compras combina espetáculo visual, trilha sonora e uma ação beneficente em apoio ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico na Bahia.

O público poderá circular por cenários que recriam pontos icônicos da saga, como o Grande Salão, o escritório de Dumbledore, a Plataforma 9¾, a Casa do Hagrid e até a escadaria mágica. A experiência é gratuita e aberta ao público, com direito à presença do personagem mais aguardado da temporada: Papai Noel, apresentado como o “Guardião do Natal”.

Além do encantamento visual, o projeto aposta em um propósito social. A cada R$ 300 em compras mais R$ 20, os clientes poderão levar para casa um prato exclusivo criado pelo artista Elano Passos e, ao mesmo tempo, contribuir com o Martagão Gesteira. As duas peças disponíveis retratam paisagens de Salvador - a Igreja do Bonfim e o casario do Comércio com o Elevador Lacerda - e terão todo o lucro revertido para o hospital. A campanha começa no dia 13 de novembro.

Shopping Paralela inaugurou decoração natalina

Segundo Gabriel Araújo, gerente de Marketing do shopping, “o Paralela tem um compromisso com Salvador e com as pessoas. Unir o encanto do Natal à causa do Martagão é a forma mais bonita de lembrar que solidariedade também é um tipo de magia”.

O superintendente José Roberto Ribeiro destaca que o projeto deste ano foi pensado para despertar sentimentos que vão além da decoração. “O Natal do Paralela sempre foi sinônimo de encanto, mas este ano decidimos dar um passo além. Queremos que cada visitante sinta que a magia pode mudar vidas, começando pelas nossas atitudes mais simples”, afirmou.

Natal Shopping Paralela

