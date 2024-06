No ar em Renascer, Alice Carvalho evidencia bissexualidade: 'Sabia que gostava de meninas'

Atriz também fez parte do elenco de Cangaço Novo, do Prime

No entanto, após um tempo, a própria familiar conseguiu respeitar as escolhas da neta. "Não durou mais do que alguns meses, porque é uma pessoa muito compreensiva. Depois, houve um acolhimento profundo, bonito e sincero, esteve presente em várias relações amorosas que tive", disse em entrevista ao jornal O Globo.