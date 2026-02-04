CRIME

Falsos pintores corporais são presos por extorquir e ameaçar turistas no Farol da Barra

Suspeitos cobravam valores abusivos e faziam ameaças após abordar visitantes em ponto turístico

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07:42

Falsos pintores foram presos na tarde de terça-feira (3) Crédito: Polícia Civil

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (3), no Farol da Barra, em Salvador, suspeitos de extorquir e ameaçar turistas no local. De acordo com a Polícia Civil, os investigados se passavam por pintores corporais e usavam a atividade como fachada para aplicar golpes contra visitantes, cobrando valores considerados abusivos após a realização das pinturas.

As investigações apontam que os suspeitos, de 27 e 28 anos, atuavam de forma recorrente na região e já eram conhecidos por abordagens insistentes. Em muitos casos, as pinturas corporais com desenhos tribais eram feitas sem o consentimento das vítimas. Em outras situações, mesmo quando o serviço era inicialmente autorizado, os homens passavam a constranger os turistas ao final, exigindo pagamentos elevados que não foram detalhados.

Segundo a apuração policial, quando as vítimas se recusavam a pagar os valores impostos, os suspeitos recorriam a ameaças e intimidações, incluindo risco de agressão física. A prática vinha sendo monitorada após denúncias e levantamentos realizados por equipes de investigação.

Ainda conforme a Polícia Civil, os dois homens possuem antecedentes criminais. Um deles responde também por tráfico de drogas. Com base nas provas reunidas ao longo da investigação, a polícia solicitou a prisão preventiva dos suspeitos, medida que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento dos mandados, os presos foram encaminhados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecem à disposição da Justiça.