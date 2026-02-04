Acesse sua conta
Falsos pintores corporais são presos por extorquir e ameaçar turistas no Farol da Barra

Suspeitos cobravam valores abusivos e faziam ameaças após abordar visitantes em ponto turístico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07:42

Falsos pintores foram presos na tarde de terça-feira (3) Crédito: Polícia Civil

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (3), no Farol da Barra, em Salvador, suspeitos de extorquir e ameaçar turistas no local. De acordo com a Polícia Civil, os investigados se passavam por pintores corporais e usavam a atividade como fachada para aplicar golpes contra visitantes, cobrando valores considerados abusivos após a realização das pinturas.

As investigações apontam que os suspeitos, de 27 e 28 anos, atuavam de forma recorrente na região e já eram conhecidos por abordagens insistentes. Em muitos casos, as pinturas corporais com desenhos tribais eram feitas sem o consentimento das vítimas. Em outras situações, mesmo quando o serviço era inicialmente autorizado, os homens passavam a constranger os turistas ao final, exigindo pagamentos elevados que não foram detalhados. 

Segundo a apuração policial, quando as vítimas se recusavam a pagar os valores impostos, os suspeitos recorriam a ameaças e intimidações, incluindo risco de agressão física. A prática vinha sendo monitorada após denúncias e levantamentos realizados por equipes de investigação.

Ainda conforme a Polícia Civil, os dois homens possuem antecedentes criminais. Um deles responde também por tráfico de drogas. Com base nas provas reunidas ao longo da investigação, a polícia solicitou a prisão preventiva dos suspeitos, medida que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento dos mandados, os presos foram encaminhados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanecem à disposição da Justiça.

As prisões foram realizadas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Tags:

Crime Polícia Turistas Extorsão

