Motociclista morre ao bater de frente com ônibus em Cajazeiras

Acidente aconteceu entre Cajazeiras V e Cajazeiras 8

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:35

Acidente foi registrado entre Cajazeiras V e 8
Acidente foi registrado entre Cajazeiras V e 8 Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um motociclista de aplicativo morreu após se envolver em uma colisão frontal com um ônibus na manhã desta quinta-feira (5), em Salvador. O acidente aconteceu em uma região conhecida como Pinicão, entre os bairros de Cajazeiras V e Cajazeiras 8, e causou lentidão no trânsito, de acordo com informações da TV Bahia.

Com o impacto da batida, a motocicleta acabou ficando presa embaixo do ônibus. Testemunhas informaram que o motociclista perdeu o controle antes da colisão, caiu na pista e foi lançado para a frente do coletivo.

Motociclista de app morreu em acidente

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, a batida ocorreu em uma ladeira considerada perigosa por moradores e condutores. A via é estreita, possui mão dupla e registra histórico frequente de acidentes, especialmente nos horários de maior fluxo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Pessoas que presenciaram o acidente relataram que a vítima chegou a apresentar sinais de respiração momentos após a colisão, e que a morte não foi imediata.

Ainda segundo testemunhas, a chegada da equipe de socorro foi dificultada pelo trânsito intenso e pelo congestionamento provocado pela interdição parcial da via. Por conta do acidente, uma das pistas precisou ser bloqueada, o que agravou o fluxo de veículos na região durante a manhã.

