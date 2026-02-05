SALVADOR

Petrobahia inaugura operação no Aeroposto nesta sexta-feira (6)

Posto próximo ao aeroporto recebe nova bandeira, amplia serviços e inclui recarga para veículos elétricos

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:21

A Petrobahia inicia, nesta sexta-feira (6), a operação de um posto de combustíveis na Avenida Carybé, nas proximidades do aeroporto de Salvador. A unidade, conhecida como Aeroposto, passa a integrar a rede da empresa dentro do plano de expansão da companhia na capital baiana, no ano em que o grupo completa 30 anos.

O posto está localizado em uma das principais rotas de entrada e saída da cidade e registra circulação média de cerca de 2 mil veículos por dia. Reconhecido pelo alto volume de atendimentos, o espaço oferece abastecimento com gasolina, diesel S10 e etanol, nas versões comum e aditivada, além de GNV. Entre os serviços disponíveis estão verificação de água, troca de óleo, calibragem de pneus e limpeza de vidros.

Em sintonia com as mudanças do setor automotivo, o Aeroposto também conta com estações de recarga para veículos híbridos e elétricos, tornando-se o primeiro posto da rede Petrobahia a oferecer infraestrutura voltada para esse tipo de energia.

Estrutura e geração de empregos