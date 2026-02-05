OPERAÇÃO

Mais de 300 mil maços de cigarros são apreendidos em carga de macarrão na Bahia

Material foi interceptado na BR-349

Maços de cigarro foram apreendidos em rodovia na Bahia Crédito: Divulgação

Cerca de 380 mil maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, na quarta-feira (4). O material foi localizado por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) escondido dentro de um caminhão que transportava caixas de macarrão, na BR-349.

Durante a abordagem, o motorista apresentou notas fiscais referentes a uma carga de macarrão instantâneo, papel higiênico e copos descartáveis. Segundo o motorista, a mercadoria teria saído de Feira de Santana com destino à cidade de Catalão, em Goiás.

Os policiais realizaram uma inspeção detalhada no compartimento de carga e, sob caixas de mantimentos descritas na nota, os agentes encontraram centenas de caixas de cigarros de uma marca sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de comercialização proibida no Brasil.