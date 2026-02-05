Cinco suspeitos são presos e dois morrem em operação contra tráfico de drogas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:40
Um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídios foi alvo de uma operação policial no município baiano de Condeúba e na cidade de Cotia, em São Paulo. Três suspeitos morreram, sendo uma morte registrada em São Paulo e duas na Bahia. Outros cinco foram presos em Condeúba e dois no município paulista.
A operação Acauã foi conduzida pelas Polícias Civis de ambos os estados. Os suspeitos são ligados a um grupo criminoso com atuação interestadual, responsável por crimes de homicídio e tráfico de drogas, segundo a polícia.
Operação contra grupo criminoso na Bahia
Foram presos na Bahia quatro homens, de 44, 38, 25 e 27 anos, e uma mulher, de 25, pelo crime de associação para o tráfico. Dois suspeitos, identificados como Wilha Vieira de Brito, de 32 anos, e Jonei das Neves Silva, de 41, morreram em confronto com as equipes durante as ações policiais.
Três armas de fogo, aparelhos celulares e anotações foram apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Já em São Paulo, os policiais civis prenderam dois investigados. Um terceiro suspeito, identificado como Tcharly Santos Silva, morreu após resistir à abordagem policial e efetuar disparos de arma de fogo contra as equipes.
Participaram da operação policiais da Delegacia Territorial de Condeúba, da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Sudoeste), em conjunto com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo.