Linhas de ônibus que passam pela antiga Rodoviária iniciam operação com novos nomes

Linhas passaram a utilizar o nome Terminal Shopping da Bahia, após a transferência da Rodoviária

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20:50

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Entraram em vigor, nesta quarta-feira (21), as novas nomenclaturas de ao menos cinco linhas de transporte que tinham o antigo terminal rodoviário como referência. As linhas passaram a utilizar o nome Terminal Shopping da Bahia, após a transferência da Rodoviária para o bairro de Águas Claras, ocorrida na última terça-feira (20).

Apesar das mudanças na nomenclatura, não haverá alterações nos códigos nem nos itinerários já operados pelas linhas. Além disso, o Terminal Shopping da Bahia seguirá funcionando normalmente, com a manutenção dos pontos de embarque e desembarque tanto para as linhas que tiveram os nomes alterados quanto para as linhas passantes.

Confira os novos nomes

0339 – Rodoviária Circular R1 virou: T. Shopping da Bahia Circular R1;

0341 – Rodoviária Circular R2 virou: T. Shopping da Bahia Circular R2;

1612 – Vista Alegre/Paripe x Rodoviária virou: Paripe x T. Shopping da Bahia;

0219 – Ribeira x Rodoviária virou: Ribeira x T. Shopping da Bahia;

1309 – Colina Azul x Rodoviária virou: Colina Azul x T. Shopping da Bahia.

Integração

Quem estiver na estação da Lapa, por exemplo, e deseja chegar ao novo terminal, deverá utilizar a linha 1 do metrô, assim como os usuários que partirem das estações Pirajá e Acesso Norte. No caso da estação Pirajá, o usuário tem como opção, além do metrô, a linha 1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá.

Já quem sai da estação Mussurunga com destino ao Terminal Águas Claras, deverá utilizar a linha 2 do metrô e, no Terminal Acesso Norte, acessar a linha 1.

