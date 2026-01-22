Acesse sua conta
Mulher é presa após jogar faca em filho de 8 anos na Bahia

Havia denúncias reiteradas contra a investigada, segundo o Conselho Tutelar

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:31

Delegacia de Ruy Barbosa
Suspeita foi presa na Delegacia de Ruy Barbosa Crédito: Google Street View

Uma mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (21), na cidade de Ruy Barbosa, no centro-norte baiano, suspeita da prática de maus-tratos reiterados contra o filho, de oito anos. Segundo o Conselho Tutelar, a genitora já possuía histórico de registros anteriores por agressões.

Conforme apurado pela Delegacia Territorial (DT) do município, a investigada arremessou uma faca contra o garoto, provocando um ferimento. A agressão ocorreu em um imóvel no bairro do Tapiraipe. A criança foi socorrida por um familiar e encaminhada para atendimento hospitalar.

Conselheiros tutelares foram ouvidos na unidade policial e confirmaram a existência de episódios anteriores de violência. A vítima foi encaminhada para acompanhamento psicológico pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A suspeita foi apresentada na sede da DT, onde permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

