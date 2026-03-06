Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de março de 2026 às 08:53
Dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira (6), durante a Operação Amêndoa Negra, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal.
A operação tem mira um esquema de fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Itabuna e Entre Rios.
De acordo com as investigações, diversos empréstimos foram feitos por meio de contas bancárias fraudadas. Foi registrado um prejuízo que ultrapassa os R$ 500 mil para as instituições bancárias.
As apurações, que tiveram o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal, detectaram que foram abertas 17 contas bancárias em agências das cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e em São Paulo, com a utilização de documentos falsos, tendo o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes. Os mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos hoje foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.