Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Dois mandados de prisão e dez de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Itabuna e Entre Rios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:53

Operação Amêndoa Negra
Operação Amêndoa Negra Crédito: Divulgação

Dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira (6), durante a Operação Amêndoa Negra, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal.

A operação tem mira um esquema de fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Itabuna e Entre Rios.

De acordo com as investigações, diversos empréstimos foram feitos por meio de contas bancárias fraudadas. Foi registrado um prejuízo que ultrapassa os R$ 500 mil para as instituições bancárias.

As apurações, que tiveram o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal, detectaram que foram abertas 17 contas bancárias em agências das cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e em São Paulo, com a utilização de documentos falsos, tendo o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes. Os mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos hoje foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

