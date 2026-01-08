RISCO

Primeiro ciclone do ano se forma no Brasil nesta sexta (9) e deve atingir cinco estados

Sistema provoca chuvas intensas, ventos fortes e risco de alagamentos no Sul, Centro-Oeste e Sudeste

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:14

Primeiro ciclone do ano se forma no Brasil nesta sexta (9) Crédito: Meteored

O primeiro ciclone de 2026 começa a se formar no Brasil nesta sexta-feira (9), a partir do aprofundamento de um sistema de baixa pressão, conforme previsão do portal de meteorologia Meteored. Já pela manhã, pancadas de chuva forte devem atingir o Rio Grande do Sul e, ao longo do dia, avançar para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo.

No sábado (10), o ciclone segue se intensificando e sua frente fria provoca chuvas ainda mais volumosas nos estados do Sul, em Mato Grosso do Sul e no sul e oeste paulista. O fenômeno será reforçado pela formação de um chamado rio atmosférico - é um corredor de umidade que transporta grande volume de vapor d’água do sul da Amazônia em direção ao centro-sul do país, favorecendo tempestades severas.

De acordo com as previsões meteorológicas, esse rio atmosférico começa a se formar no fim da quinta-feira (8), ganha força na sexta (9), atinge o pico no sábado (10) e segue influenciando o tempo até domingo (11). A dissipação do sistema deve ocorrer gradualmente na segunda-feira (12).

Os acumulados de chuva até o fim do domingo podem chegar a 100 mm no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, os volumes devem ser menores, em torno de 50 mm, concentrados principalmente no extremo oeste do estado e no litoral sul. Em algumas localidades, os totais podem alcançar 130 mm, elevando o risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, especialmente no extremo oeste da Região Sul.

Além da chuva intensa, o ciclone também traz risco de rajadas fortes de vento, principalmente entre a tarde de sábado (10) e o domingo (11). Em estados do Sul e em áreas de São Paulo, como o litoral sul e a Região Metropolitana da capital, os ventos podem ultrapassar 50 km/h, com picos próximos de 70 km/h.

As rajadas podem causar queda de galhos de árvores, placas, letreiros e até danos em torres de transmissão, com possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, sobretudo em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em MS, apesar das chuvas intensas, a tendência é de ventos menos fortes.