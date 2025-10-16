OPORTUNIDADE

SIMM oferece mais de 250 vagas de emprego com salários de até R$ 2,4 mil para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 296 vagas de trabalho para esta quinta-feira (16) em Salvador. A seleção inclui cargos como auxiliar de limpeza, operador de loja, operador de caixa, ajudante de açougue, açougueiro, chefe de cozinha, atendente de telemarketing, assistente administrativo, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,4 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.