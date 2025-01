FUTEBOL DE BASE

São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e local da final da Copinha

Equipes se enfrentam neste sábado (25), dia do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está definida. São Paulo e Corinthians vão se enfrentar pelo título da maior competição de futebol de base do Brasil neste sábado (25), dia do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A bola vai rolar às 10h, no Pacaembu. O tradicional estádio voltará a receber a decisão da competição após cinco anos.>